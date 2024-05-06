大谷翔平單季45轟？可望超越生涯新高　單場雙響砲：打應該打的球

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大谷翔平在4日敲出延長賽追平安打後，似乎就打擊「開眼」，先是在5局轟出本季第8轟，超越道奇主帥Dave Roberts，加上大谷又在今日雙響砲，大谷的打擊手感持續發燙。
道奇隊在面對勇士系列賽，大谷翔平從第一場就大出風頭，尤其對手是陌生的勇士隊，他在主場展現打季後賽的氣魄，讓人想起他去年在經典賽對戰墨西哥隊敲出安打大喊「Come On」的手勢。
第二場大谷翔平就開轟，打擊方面，他也再也不畏懼壘上有跑者的狀況，目前他的得點圈打擊率從1成84增為2成25，這三場比賽大進補。
第三比賽大谷更是火力全開，單場4支4不說，還有3分打點，加上2發紅不讓，而且大谷翔平轟出本季最遠，長達412英尺遠的全壘打，還都是朝著中外野全壘打牆方向飛去，看來他的狀況剛好在巔峰。且他目前單季25支長打，也破道奇隊史紀錄。
去年大谷已經說明他在美聯稱霸，成為全壘打王，但是國聯去年還有勇士隊Matt Olson，他去年轟出54發全壘打，甚至超越大谷翔平，但他近期打擊率只有1成93，本季只有3轟出現。
大谷預約了今年的打擊獎項，而他確定將會專心在打擊上，這有助於球迷觀察他可以達成多少全壘打的里程碑，就有如日本媒體預測，他可能單季45轟，但不到最球後球季結束，都還難說。
大谷翔平本季預測成績與實際成績相比：
預測成績：一年234支安打，45轟，112分打點
目前打擊率.364(大聯盟第一)
全壘打：10轟(大聯盟第一)
打點：25分(國聯第6名)
攻擊指數：OPS1.111(大聯盟第一)
安打：52支(大聯盟第一)
二壘打：14支(大聯盟第一)
盜壘：7次(大聯盟第11名)
長打率.685(大聯盟第一)
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