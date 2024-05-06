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BLACKPINK Lisa幫首富男友賣5萬元手錶！世紀放閃合照送給雜誌社

▲BLACKPINK成員Lisa（左）跟世界首富Bernard Arnault的兒子Frédéric Arnault（右）一同出席手錶活動，疑似將戀情公開化。（圖／frederic.arnault、Vogue Thailand、Lisa IG）
▲BLACKPINK成員Lisa（左）跟世界首富Bernard Arnault的兒子Frédéric Arnault（右）一同出席手錶活動，疑似將戀情公開化。（圖／frederic.arnault、Vogue Thailand、Lisa IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女天團BLACKPINK成員Lisa去年（2023）年傳出跟世界首富貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）的三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）戀愛ING，但2人至今都未證實彼此關係，任由謠言滿天飛，日前甚至還大方同框合影，讓國際雜誌PO出，粉絲驚訝直呼：「真大方！」

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▲Lisa出席「TAG Heuer」手錶活動，主要是宣傳今（6）日全球開賣的限量手錶，要價台幣5萬500元。（圖／Vogue Thailand IG、TAG Heuer官網）
▲▼Lisa出席「TAG Heuer」手錶活動，主要是宣傳今（6）日全球開賣的限量手錶，要價台幣5萬500元。（圖／Vogue Thailand IG、TAG Heuer官網）
▲Lisa出席「TAG Heuer」手錶活動，主要是宣傳今（6）日全球開賣的限量手錶，要價台幣5萬500元。（圖／Vogue Thailand IG、TAG Heuer官網）
 
Lisa不管是在各國舉辦巡演、出席音樂祭，或是現身時尚精品活動，身邊都能發現Frédéric Arnault的身影，他們甚至常常聚餐、約會被粉絲拍到，Lisa還參加男方的家族旅遊，好關係可見一斑，不過他們是否男女朋友，一切未經官方證實。

近日，Lisa到美國邁阿密出席「TAG Heuer」手錶活動，該品牌執行長正是Frédéric Arnault，2人毫不避諱緋聞，一同現身活動任由拍攝，還正面合體讓媒體拍照、刊登在國際時尚上，舉動疑似公開戀情，都令粉絲頗為震驚：「太酷了！」、「好大方！」

Lisa這次出席活動，主要是幫緋聞男友推廣品牌推出的一級方程式賽車系列手錶，一隻要價台幣5萬500元；Lisa跟Frédéric Arnault還一同出席F1邁阿密大獎賽，Lisa和紅牛車隊的賽車手馬克斯維斯塔潘合影，掀起一波討論。

Frédéric Arnault是世界首富Bernard Arnault與現任鋼琴家妻子Hélène Mercier所生的三兒子。Bernard Arnault是當今世界最大奢侈品牌集團LVMH的董事長以及CEO，其下品牌包含LV、Dior、Celine、紀梵希、Fendi、寶格麗、泰格豪雅、Hublot、Rimowa等；而Frédéric Arnault正是其中一精品「泰格豪雅TAG Heuer」的執行長。

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