大谷翔平生涯慣性慢熱！加溫後變瘋狂 美媒讚：棒球史上最佳球員
MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，因為手部傷勢今年專注在打擊，球季初因為前翻譯水原盜用帳戶金錢簽賭引發醜聞，加上手感調整不是很順利，表現沒有想像中的好，也導致道奇隊的戰績平平。不過隨著球季持續進行，賽事累積加上天氣越來越熱，大谷翔平的手感也在持續加溫，不僅今（6）日敲出單場雙響炮，率領球隊在系列戰橫掃亞特蘭大勇士，累積10轟也暫居大聯盟全壘打王。今日賽後「大谷鐵粉」、《Fox Sports》分析師Ben Verlander又公開稱讚大谷：「我對這家伙的談論與讚揚還是不夠，他就是這項運動史上最有才華的球員。」
記者張志宇／綜合報導
大谷翔平在8局上掃出一發中外野陽春砲，這球直接飛到分析師Ben Verlander 直播台附近，也讓他直呼：「我的天啊！」大谷翔平在今上演雙響炮演出後，球迷狂讚：「這才是我們認識的大谷」、「我與Ben Verlander一樣是大谷粉絲，終於等到大谷翔平甦醒。」
本場比賽大谷翔平合計4打數4安打，還貢獻2發全壘打與3分打點，其中本季至今已經掃出25支長打，打破道奇隊史95年以來的紀錄，前一位為道奇傳奇John Henry Frederick在1929年所創下的超級紀錄（當年為24支長打）。
大谷生涯習慣「慢熱」 擺脫弱點後勢不可擋
今（6）日掃出雙響砲對大谷翔平可說是好消息，其實過去大谷翔平的生涯中普遍都有「慢熱」的情形發生，把大谷翔平過去6年生涯在5月的打擊表現攤開來看，在120場初賽中，打擊率僅有0.248、27轟，長打率0.489、上壘率0.343、OPS 0.831的成績。
若要說到大谷翔平最大的弱點恐是「慢熱」，很明顯大谷翔平過往在5月份的打擊表現，與生涯平均打擊率0.278、179轟、長打率0.560、上壘率0.368、OPS 0.929有很大的落差，若大谷翔平能挺過5月，並持續在打擊上有好的表現，將有望擺脫過往「慢熱」的屬性，相信今年大谷翔平的打擊成績將能更上一層樓。
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