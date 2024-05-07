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Jamal Murray「偷襲」丟熱敷袋到場上！灰狼主帥怒斥：不可原諒

▲丹佛金塊當家控衛Jamal Murray本場系列賽G2表現不理想，全場僅得到8分，而他在比賽期間也發生丟熱敷袋的爭議行為，讓灰狼總教練Chris Finch怒斥不可原諒。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊當家控衛Jamal Murray本場系列賽G2表現不理想，全場僅得到8分，而他在比賽期間也發生丟熱敷袋的爭議行為，讓灰狼總教練Chris Finch怒斥不可原諒。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今（7）日次輪系列賽G2，由丹佛金塊在主場續戰明尼蘇達灰狼，此戰金塊不但沒有在主場完成復仇，反倒以80:106遭到灰狼痛宰，主力控衛Jamal Murray此役表現仍然不理想，全場18投僅3中，且4次三分外線出手通通落空，僅得8分13籃板。而賽後受到矚目的，反而不是Jamal Murray在場上的表現，而是比賽進行至第二節時，他疑似因為不滿判決，進而將手中的熱敷袋（heat pack）丟了出去，差點擊中灰狼中鋒Karl-Anthony Towns。賽後灰狼總教練Chris Finch則是怒斥Jamal Murray，並表示「這樣的行為不可原諒。」

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Chris Finch認為Jamal Murray這樣的行為不可原諒

賽後灰狼總教練Chris Finch接受採訪，談到了比賽中Jamal Murray向場內扔擲熱敷包一事。Chris Finch說到：「這樣子的行為是不可被原諒的，太危險了，絕對不能允許這種事情在場上發生。」Finch說。

「我們正在努力與裁判溝通，球場內應該不會有球迷拿這種熱敷包，所以這有很大可能是來自於他們（金塊隊）的替補席，而且他們認為這種行為是合理的……。我肯定這是裁判的一個錯誤，儘管不是故意的，但這仍然是裁判的疏忽。」


金塊隊總教練Michael Malone賽後也談到了這起事件，並表示：「我當時並不知道有這件事，我看到了地上有個熱敷包，但扔的時候，不在我的視線範圍內。」


Chris Finch首輪系列賽不慎遭自家球員衝撞　需要開刀治療

值得一提的是，灰狼隊Chris Finch過去在首輪系列賽時，因不慎遭到當家後衛Mike Conley衝撞，賽後檢查後則是需要動刀治療。而在接受手術修復右膝斷裂的髕腱手術一天後，Finch也在上週五就順利復出，並持續帶領球隊練球，不過仍然需要拄拐杖。

灰狼籃球營運總裁Tim Connelly也說：「Chris Finch顯然是一位領導者和超級硬漢，我非常尊敬他能夠如此迅速地恢復，他正迫不及待地想要回到那裡(球場)，他對這個系列賽感到非常興奮，很高興他能夠回來。」

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