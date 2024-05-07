ETC續約10年！委辦服務費降11.6%　高公局年省近3億元

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高公局說明，新契約年期為10年，由高公局委託遠通公司透過電子收費系統向用路人收取通行費後，交付通行費給高公局，高公局核算帳務無誤後，再以每延車公里0.062元支付委辦服務費給遠通公司。另遠通公司於議約時經高公局要求承諾，自新契約生效日起至115年12月31日止，提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，回饋100元儲值金的優惠方案。
ETC案優先定約目前雖完成議約作業，高公局為確保新契約執行符合政策需要，現階段已參考財政部頒布優先定約作業指引相關規定，審慎且嚴謹地審視遠通公司所提出投資執行計畫書，將於完成審查及核定作業後，依程序與遠通公司正式簽訂契約。
高公局業務組科長黃裕文接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，現行每延車公里為0.070143元，新約為0.062元，委辦服務費降幅約11.6%，根據過去幾年交通量預算，高公局每年要支付大約22億元給遠通電收，依照去年交通量計算的話，高公局改為支付19億元，年省約2.7億元左右。
此外，黃裕文指出，新約除了較為優惠，並提供儲值金優惠，也會納入多元支付，並改善交通資料傳輸，從現行7分鐘縮短成為2分鐘。新合約效期到125年12月31日，依促參法規定，屆時應重新招標。