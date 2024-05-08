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差2天！見同社區「全屋冷氣+大4坪房」價格　瞬間崩潰：如何釋懷

▲高雄男子買房2天後，驚見同社區「全屋冷氣+大4坪房」單價比他買的還便宜2萬元，瞬間崩潰了。（圖／翻攝Google評價）
▲高雄男子買房2天後，驚見同社區「全屋冷氣+大4坪房」單價比他買的還便宜2萬元，瞬間崩潰了。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

買房是人生大事，最怕買得比別人貴，被當冤大頭！高雄男子分享最近剛買了間小3房，卻在簽約後2天發現，同社區有間大3房物件釋出，不僅坪數大了4坪，附全屋冷氣、洗衣機等，每坪單價還便宜2萬元，雖然總價只差40萬元，但仍讓他感到瞬間崩潰。過來人紛紛勸說：「放寬心，未來還是漲！」

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他All in買高雄傳說級「小飛俠大樓」　現況有養鴨裸體怪鄰居

原PO日前在PTT分享買房簽約2天後，發現買貴了的悲傷故事，貼文引發討論。原PO在留言討論中透露，購入物件是高雄傳說級「小飛俠大樓」，屋齡已27年，物件多是「628萬小3房正常屋況、698萬大3房待整修、760萬大3房正常屋況」，看了好幾周後，分析行情大致如此，因預算有限，入手總價628萬小3房。

未料，簽約隔2天，社區馬上冒出一個668萬大3房且正常屋況物件，甚至還附全屋冷氣、洗衣機、電器櫃及厚實衣櫃。原PO感嘆：「我這間什麼都沒有，只有一個衣櫃！」兩屋總價差40萬元，但他買的單價17.35萬元，大3房單價只要15.35萬元，每坪比他便宜整整2萬元，因是All in買房，連裝潢錢都不夠，因此十分在意。

據悉，該傳說級「小飛俠大樓」在當地十分出名，媲美台北知名凶宅錦新大樓。原PO說，該社區目前氣氛和十年前有點不同，管理應該有變好，「每棟中庭都有弄網子來接」，不過最新狀況是有養鴨、裸體等怪鄰居。「小飛俠」大樓指曾發生跳樓、「晴天娃娃」指有人上吊，而「燒烤屋」則是指屋內曾有人燒炭自殺。

一名14歲少女北上，突從錦新大樓頂樓墜落死亡，為錦新大樓再添1命。雖然錦新大樓是台北知名凶宅，但因地理位置佳，本月最新實價揭露，成交單價已站上5字頭，屋主轉手賺百萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲台北錦新大樓雖然是知名凶宅，但因地理位置佳，實價揭露成交單價已站上5字頭，屋主轉手賺百萬元。（圖／NOWnews資料照）
最新實價揭露3月最高成交單價破20萬　原PO買17萬不算買貴

根據《樂居網》資料顯示，該社區總戶數超過1400戶，近1年平均成交單價每坪為15.94萬元，歷史最高價為23.21萬元、最低價則是6.29萬元。

記者實際查詢實價登錄資料，今年3月出現單價破20萬元的成交紀錄，是24樓的29坪戶，含車位總價750萬元，扣除車位後成交單價為20.79萬元；同月另32樓的37坪戶成交總價880萬，單價19.9萬元。相比之下，原PO買在600多萬、單價17.35萬元，其實不算買貴。

同社區房價差異4關鍵：坪數、樓層、景觀、格局

事實上，同社區房價價差情形不算少見，高雄鹽埕區曾有知名建案，實價登錄揭露「1坪貴18萬元」。對此，住展雜誌發言人陳炳辰指出，大型社區價格上較難控制，畢竟樓層高低、坪數大小、對外景觀優劣，或是室內規劃不一等，都會影響價碼，像台北市大直豪宅「西華富邦」，也有高低樓層價差一倍，以及同樓層有無景觀價差一成的情況。

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