變頻冷氣哪牌沒霉味？鄰居推奇美防霉強　關機前1動作：6年都不臭

我是廣告 請繼續往下閱讀
各品牌「機體防霉」都一樣？內行推關機前1動作 用6年都不臭
貼文引發討論，有網友回覆認同奇美冷氣HT5真的比較不臭，有人則推薦日立，「日立效果蠻推，而且今年又有油污去除」，三洋60秒快拆風輪冷氣、磁吸式濾網也有擁護者。也有人認為「比較沒看過臭味問題大概是三菱重工吧，除了有機體防霉，還有雙重濾網在過濾」，最新大金橫綱Y防霉運轉功能，會在運轉停止後自動送風130分鐘。
但其實不少人都認為日立、國際、大金和三菱等一線冷氣品牌都有「機體防霉」功能，但各家功能都大同小異，甚至有人認為都沒用，因為「鰭片愈密的愈容易發霉發臭」。內行建議，就像汽車冷氣常說的「停車熄火前3分鐘開送風，比較不容易有異味」，不少人都建議關機前開送風，「設定80~90分鐘後關機」，加開除濕機且每個月洗濾網，用6年都沒有霉味問題。
冷氣一開爆臭！達人教1招化解臭味
特力屋內湖店社區管家黃智延先前分享，若吹冷氣時聞到霉味甚至是汗臭味，當下可將冷氣溫度調低2~3度，就能暫時解決臭味問題，原理就是像把廚餘冰在冷凍庫，就不會有臭味一樣。
但要徹底解決異味，關鍵還是在冷氣機清洗。黃智延建議，可使用坊間的冷氣機清潔劑救急，但避免各廠機型差異，可能釀排水管堵塞等，不建議太常自己用清潔劑清洗，可2~3年找專人進行深度冷氣清洗為佳。