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媽媽15年前輕生！母親節前夕求售彰化3樓透天　屋主開價被讚超佛

▲母親節將至，彰化一名屋主上網求售媽媽15年前輕生老宅，3樓透天開價引發討論。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲母親節將至，彰化一名屋主上網求售媽媽15年前輕生老宅，3樓透天開價引發討論。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

母親節將至！彰化一名媽媽15年前因憂鬱症在家中輕生，子女近期將媽媽輕生老宅登網求售，位在大村鄉、屋齡28年的3樓透天，開價270萬元，約周遭中古透天行情3~4折，超佛價格引發討論，不少人感嘆「難得看到價格不凶的」、「這才是最接地氣的青年成家方案」。

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原PO在臉書「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。」公開社團發文，表示屋主自售彰化大村鄉凶宅，物件為屋齡28年的3樓透天、地坪33坪、建坪41.95坪，前院可停車。15年前長輩因憂鬱症在梯間上吊，開價270萬元求售。

▲彰化屋主開價270萬，求售媽媽15年前輕生3樓透天。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲彰化屋主開價270萬，求售媽媽15年前輕生3樓透天。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
貼文引發討論，不少人驚訝難得見到價格不凶的凶宅，認為這各價格很可以。只是，有不只一位網友留言提醒「長輩還在裡面沒離開」，但原PO回說：「我每年都有去靈骨塔拜拜，應該是離開了吧。」

此外，也有網友發現，此凶宅去年9月也曾引發討論，當時自售女屋主詳述長輩輕生地點，加上開價250萬元，符合眾人對凶宅房價的期待，一度掀起討論聲量。

無獨有偶，同物件在今年2月，也有女房仲PO上同社團，但開價高達350萬元，雖標註「開價不等同成交價」，但相比屋主250~270萬自售價，引來不少網友抨擊貪婪，開噴：「凶宅不能貸款還賣翻倍笑死，賣不出去就漲價賣的概念。」

▲彰化大村鄉同間凶宅，今年2月有女房仲登開價350萬求售。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
▲彰化大村鄉同間凶宅，今年2月有女房仲登開價350萬求售。（圖／翻攝我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。臉書）
凶宅一般行情打5折　專家建議：先租再轉手

一般而言凶宅房價都較附近行情便宜，還有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。根據《樂屋網》資料顯示，物件周遭20~30年3樓透天，房價視屋況是否需整理而異，成交總價落在650萬~900萬元。原PO透天開價270萬元求售，相當周遭行情3~4折。

住展雜誌發言人陳炳辰提醒，凶宅物件會影響貸款，多數得全額現金交易，但若地段絕佳的物件，建議可先租再尋求轉手機會。他指出，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅，不過這招只適用不太出名的凶宅，像「青埔寨」、「錦新大樓」等知名物件，就算沒註記大家也都知道。

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