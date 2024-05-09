媽媽15年前輕生！母親節前夕求售彰化3樓透天　屋主開價被讚超佛

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貼文引發討論，不少人驚訝難得見到價格不凶的凶宅，認為這各價格很可以。只是，有不只一位網友留言提醒「長輩還在裡面沒離開」，但原PO回說：「我每年都有去靈骨塔拜拜，應該是離開了吧。」
此外，也有網友發現，此凶宅去年9月也曾引發討論，當時自售女屋主詳述長輩輕生地點，加上開價250萬元，符合眾人對凶宅房價的期待，一度掀起討論聲量。
無獨有偶，同物件在今年2月，也有女房仲PO上同社團，但開價高達350萬元，雖標註「開價不等同成交價」，但相比屋主250~270萬自售價，引來不少網友抨擊貪婪，開噴：「凶宅不能貸款還賣翻倍笑死，賣不出去就漲價賣的概念。」
凶宅一般行情打5折 專家建議：先租再轉手
一般而言凶宅房價都較附近行情便宜，還有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。根據《樂屋網》資料顯示，物件周遭20~30年3樓透天，房價視屋況是否需整理而異，成交總價落在650萬~900萬元。原PO透天開價270萬元求售，相當周遭行情3~4折。
住展雜誌發言人陳炳辰提醒，凶宅物件會影響貸款，多數得全額現金交易，但若地段絕佳的物件，建議可先租再尋求轉手機會。他指出，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅，不過這招只適用不太出名的凶宅，像「青埔寨」、「錦新大樓」等知名物件，就算沒註記大家也都知道。
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