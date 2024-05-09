一粒沒了濾鏡「真面目」被譏！超正姊姊不忍心：請給機會了解她
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」25歲新秀趙宜莉（一粒）近來竄紅，受封「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」，IG追蹤數2個月暴增300倍，近日她的高清應援照在網路流傳，半張臉長滿痘疤，被批評皮膚狀況極差，本人發文表示「我不完美」，她的親姊姊Joy也發聲：「你可以不喜歡某個人，但不可以讓她失去別人了解她的機會！」
記者楊穎軒／綜合報導
一粒雙胞胎姊姊Joy昨（8）日在IG限時動態上傳一張舊照，幼年的一粒和姊姊綁著雙馬尾合照，長相如同個模子刻出來，十分可愛，Joy寫下：「你可以不喜歡某個人，但不可以讓她失去別人了解她的機會，因為你永遠不會知道她為自己做了多少改變與努力。」文末，Joy開嗆：「酸民都給我閉嘴！」一番話針對一味攻擊一粒的鍵盤俠。
近日有鄉民在PTT分享一粒的球場照片，沒有濾鏡、修圖的她，即便有蓋粉遮瑕，左臉頰仍浮出許多痘痘和坑疤，皮膚狀況不是很好，原PO問：「這樣你真的還ok嗎？」有人酸「化妝都掩飾不了」，有人護航她以氣質取勝，而且膚況不好可以改善，緩頰一粒年紀還很輕，長痘痘無須大驚小。
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
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