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一粒爛臉！車銀優也曾爛痘毀容　他拒被叫臉蛋天才：不想靠臉吃飯

▲啦啦隊女神一粒（左）近期膚況欠佳，令粉絲擔心；「臉蛋天才」車銀優（右）也曾飽受痘痘所苦。（圖／翻攝뉴스인사이드 YouTube、PTT八卦版）
▲啦啦隊女神一粒（左）近期膚況欠佳，令粉絲擔心；「臉蛋天才」車銀優（右）也曾飽受痘痘所苦。（圖／翻攝뉴스인사이드 YouTube、PTT八卦版）

記者陳雅蘭／綜合報導

啦啦隊女神趙宜莉（一粒）近日膚況不佳，半張臉滿是坑疤的照片瘋傳，掀起球迷粉絲熱議，一粒對此表示已看皮膚科，同時感謝大家支持不完美的她。不只一粒，各國藝人都曾因為連日趕通告導致作息日夜顛倒，進而影響皮膚，ASTRO成員、「臉蛋天才」車銀優也曾因為滿臉爛痘，飽受壓力折磨。

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▲一粒高清應援照引發熱烈討論。（圖／PTT八卦版）
▲一粒高清應援照意外曝光欠佳膚況，引發熱烈討論。（圖／PTT八卦版）
車銀優天生長相帥氣，學生時期被娛樂公司Fantagio的工作人員發掘，覺得他有明星資質，多次說服他父母後，車銀優便踏入演藝圈，2016年以偶像團體ASTRO出道。大眾前公開亮相的車銀優，因為身高183公分、未動過刀的長相，迅速掀起討論，才出道2年、演過一次戲的他，2018年就拿下知名電視劇《我的ID是江南美人》男主角，此後獲封「臉蛋天才」。

2018年是車銀優爆紅的時期，但他當年出席活動時，被拍到滿臉痘痘，他曾因此壓力過大，自責淚崩表示：「當時有很多指責我外貌的留言，對於我身為藝人，卻沒有做好自我管理，感到非常抱歉。」不少網友也感到訝異，覺得藝人也是人，「當個偶像連痘痘都不能長？」十分心疼他。

事實上，車銀優因為帥臉聞名，許多台灣媒體初期都會幫他冠名「臉蛋天才」撰稿，但2019年曾被經紀公司阻止，理由並非因為皮膚問題，僅是「車銀優不想被說靠臉吃飯」，可見網友的惡意評論，對他已造成極大影響；好在車銀優的膚況現今恢復穩定，在新作《犬系戀人》、《美好世界》的狀態良好，同時受到許多觀眾歡迎，事業再攀升。

▲▼車銀優也曾因為過忙、「長太帥」壓力大，滿臉都是痘痘。（圖／翻攝뉴스인사이드 YouTube）
▲▼車銀優也曾因為過忙、「長太帥」壓力大，滿臉都是痘痘。（圖／翻攝뉴스인사이드 YouTube）
▲▼車銀優也曾因為過忙、「長太帥」壓力大，滿臉都是痘痘。（圖／翻攝뉴스인사이드 YouTube）
 
▲車銀優現在膚質很好，依然是大家的「臉蛋天才」。（圖／車銀優IG）
▲車銀優現在膚質很好，依然是大家的「臉蛋天才」。（圖／車銀優IG）
▲金南珠（右）跟ASTRO成員車銀優出席《美好世界》記者會。（圖／Disney+）
▲金南珠（右）跟車銀優的新作《美好世界》大受歡迎。（圖／Disney+）
▲南韓男團ASTRO成員車銀優。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.03.15）
▲車銀優曾多次來台，未動刀的帥臉也獲得媒體認證。（圖／資料照）
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