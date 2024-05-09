一粒爛臉！車銀優也曾爛痘毀容 他拒被叫臉蛋天才：不想靠臉吃飯
啦啦隊女神趙宜莉（一粒）近日膚況不佳，半張臉滿是坑疤的照片瘋傳，掀起球迷粉絲熱議，一粒對此表示已看皮膚科，同時感謝大家支持不完美的她。不只一粒，各國藝人都曾因為連日趕通告導致作息日夜顛倒，進而影響皮膚，ASTRO成員、「臉蛋天才」車銀優也曾因為滿臉爛痘，飽受壓力折磨。
記者陳雅蘭／綜合報導
車銀優天生長相帥氣，學生時期被娛樂公司Fantagio的工作人員發掘，覺得他有明星資質，多次說服他父母後，車銀優便踏入演藝圈，2016年以偶像團體ASTRO出道。大眾前公開亮相的車銀優，因為身高183公分、未動過刀的長相，迅速掀起討論，才出道2年、演過一次戲的他，2018年就拿下知名電視劇《我的ID是江南美人》男主角，此後獲封「臉蛋天才」。
2018年是車銀優爆紅的時期，但他當年出席活動時，被拍到滿臉痘痘，他曾因此壓力過大，自責淚崩表示：「當時有很多指責我外貌的留言，對於我身為藝人，卻沒有做好自我管理，感到非常抱歉。」不少網友也感到訝異，覺得藝人也是人，「當個偶像連痘痘都不能長？」十分心疼他。
事實上，車銀優因為帥臉聞名，許多台灣媒體初期都會幫他冠名「臉蛋天才」撰稿，但2019年曾被經紀公司阻止，理由並非因為皮膚問題，僅是「車銀優不想被說靠臉吃飯」，可見網友的惡意評論，對他已造成極大影響；好在車銀優的膚況現今恢復穩定，在新作《犬系戀人》、《美好世界》的狀態良好，同時受到許多觀眾歡迎，事業再攀升。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道