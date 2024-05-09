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社區LINE群組「狂@All借車位」1天借3次超扯　全場怒了！鬧上法院

▲網友抱怨鄰居經常在社區LINE群組@All借車位，甚至還1天連借3次，讓他不堪其擾。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲網友抱怨鄰居經常在社區LINE群組@All借車位，甚至還1天連借3次，讓他不堪其擾。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

不少社區都會成立LINE群組，方面討論大小居住事宜。不過，當社區LINE群變成了「借車位版」，總是在LINE群組裡@All借車位，甚至1天連借3次，再好的脾氣修養也會瞬間崩壞。而當網友上網抱怨LINE借車位後，釣出一票苦主都深受其擾，甚至有鄰居為車位鬧上法院。

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原PO日前在PTT發問「社區群組整天有人在借車位正常嗎」，表示2022年底交屋入住，社區成立LINE群組溝通大小事，一開始新居落成能理解鄰居常在群組發文，說親友來訪要借車位，但不解已經過了1年半，現在還整天有人發文要借車位。

他說明，社區附近運動中心設有地下停車場，要找付費停車位很容易，卻有鄰居圖方便，不但一天發3次文就是要借到車位，甚至每次還@All標註所有人，就算關閉通知，想不被打擾都不行。

▲網友抱怨鄰居經常在社區LINE群組@All借車位。（圖／翻攝PTT）
▲網友抱怨鄰居經常在社區LINE群組@All借車位。（圖／翻攝PTT）
貼文引發討論，不少網友都反映有相同LINE群組借車位困擾，還有人以為原PO是同社區鄰居，也有人分享社區借車位慘況，「我社區也有，某一次鄰居A借了B車位，卻帶了兩輛車進來，一輛停到了C的位子，C就砸了他的車，最後鬧上了法院」。

過來人建議發起「禁警衛幫忙開鐵門借車位，會造成外人進出難以管控」議題，過半數住戶都會同意，因為開口借車位的都是固定那幾人而已。就能還社區LINE群組正常討論社區事務的清淨空間。

LINE @All開靜音也沒用？3步驟關閉標註提醒

社群軟體LINE可利用「@All」功能，讓群組中所有成員收到通知，但常被濫用通知不重要的事，就算關靜音也擋不住。其實，只要3步驟就能關閉@All標註提醒的功能。

LINE手機版關閉「標註提醒」功能，步驟為在LIEN App點選「主頁」→點右上角的「設定」→選「提醒」→關閉「標註提醒」。

電腦版則是點選左下角的「設定」→選「提醒」→取消勾選「有人標註我時提醒」，還可設定「關鍵字提醒」，在「設定」頁面，選「聊天」，點擊「新增關鍵字」，可新增20組，當收到有關鍵字的訊息，就會挑出藍字通知。
 

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