一粒紅到日本「萬眾聚焦的新啦啦隊女神」 斷言將接班峮峮、林襄
台鋼雄鷹王牌、新啦啦隊女神一粒（趙宜莉）人紅是非多，近日她的沒濾鏡、無修圖球場照在網路瘋傳，被批評皮膚狀況極差，本人發文表示「我不完美」，希望大家給她時間證明自己。其實日本媒體已經察覺新颳起的一粒旋風，特地以她為題撰文報導，形容一粒是近來萬眾聚焦的啦啦隊女神，極有可能成為峮峮、林襄的接班人。
記者楊穎軒／綜合報導
日媒《Full-Count》提到，中華職棒迎來35週年，第6個新球隊「台鋼雄鷹」成軍，這也是相隔16年再度回到6支球隊的規模，除了左外野手王柏融，台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」也備受關注，其中一位台灣成員一粒，憑藉美貌在短時間內成為爆紅人物。
報導指出，台灣啦啦隊近年在日本蔚為潮流，最先是中信兄弟啦啦隊「PS女孩」峮峮發行兩本寫真集，接著就是從樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」跳槽至味全龍「小龍女」的林襄，並說「一粒很有可能會延續這兩個人的風潮」，同時提到一粒替外野手葉保弟應援的舞蹈影片在網路上瘋傳，她的IG追蹤人數急劇增加。
不少日本網友在該篇文章及論壇留言，稱讚一粒：「太可愛了」、「台灣女孩真的都好可愛」、「她應該很快就會在日本爆紅」、「輕輕鬆鬆就超越了日本偶像和演員」、「去年冬季聯盟發表名單時，我就覺得這位女孩會紅，今年果然一如預料，在球季開打前就在台灣掀起話題了！」
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平
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