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關機拔插頭還不夠！洗冷氣5重點：最慘丟小命　定期做1事省電12%

▲定期清洗冷氣可省電，讓空氣品質更好，不過洗冷氣時要注意5大重點，尤其是清洗時不只要關機、拔插頭，還要關閉總電源，避免引發觸電危機。（圖／智樂家提供）
▲定期清洗冷氣可省電，讓空氣品質更好，不過洗冷氣時要注意5大重點，尤其是清洗時不只要關機、拔插頭，還要關閉總電源，避免引發觸電危機。（圖／智樂家提供）

記者徐銘穗/綜合報導

6月夏季電費計價倒數，在冷氣進入使用高峰期前，你家冷氣清洗了嗎？家電清洗品牌揭露，每年定期洗冷氣最多可省下12%電費，並延長冷氣及濾網壽命。不過，洗冷氣時要注意5大NG行為，尤其是清洗時不只要關機、拔插頭，還要關閉總電源，才能避免引發觸電危機，輕則損壞冷氣、重則有性命之憂。

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夏季用電量占比高達 47%　定期洗冷氣省電12%

根據 2022 年工研院「家庭用電資訊百科」資料指出，台灣家庭三大用電怪獸之首即為冷氣機，耗費的家中超過四分之一（27.64%）電力，夏季用電量冷氣占比更高達 47.16%。

智樂家說明，冷氣長期使用，堆積灰塵過多會使冷氣效能變差，室外壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，造成電費大增，實務觀察每年定期洗冷氣最多可省下12%電費，以夏季每月電費3000元的家庭為例，定期清洗冷氣平均每月最多可省下170元。

▲冷氣在家中夏季用電量冷氣占比高達 47.16%，定期清洗冷氣可省電可省電。（圖／智樂家提供）
▲冷氣在家中夏季用電量冷氣占比高達 47.16%，定期清洗冷氣可省電可省電。（圖／智樂家提供）
洗冷氣5大重點必看　不只要拔插頭！還要關總電源

智樂家資深家電清洗技師王吉志分享，冷氣清洗的重點分為機身、濾網、鰭片、風鼓、出風口、集水盤、室外機等七大部位，清洗時要留意以下5大重點：

1、清洗時務必關掉總電源，如果只拔掉插頭，總電源開關沒關掉，清潔水往下流注入插座內部，兩相電壓電流會短路造成電弧爆炸與人員觸電危險，冷氣機板也可能因電流觸擊壞掉。

2、冷氣濾網切忌大力刷洗，也不要把洗好的濾網拿到陽光下曝曬造成脆化，減少濾網壽命。

▲冷氣室內機濾網建議2~3周清潔一次，切忌清潔後的濾網要陰乾，不要曬太陽，以免變質脆化。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣室內機濾網建議2~3周清潔一次，切忌清潔後的濾網要陰乾，不要曬太陽，以免變質脆化。（圖／記者徐銘穗攝）
3、清洗時要注意做好電子零件防護措施，避免因清洗時浸水而生鏽或損壞。

4、清洗冷氣的藥劑選擇要考量成分與酸鹼性，避免造成冷氣鰭片的損壞。

5、清洗完未完全乾燥反而容易造成黴菌滋生，建議清洗後可以開送風模式 1-2 小時，等內部濕氣吹乾再關機。

王吉志指出，冷氣清洗程序相當複雜及專業，民眾常常僅能自行清洗容易拆裝的濾網，卻漏掉其他重要部位，以至於清洗完仍有異味或塵蟎。智樂家每年清洗逾 4 萬台冷氣，實務上最常遇到民眾自行拆除後無法安裝回去，只好再花錢請人處理，建議可找專家洗冷氣，避免錯誤NG行為損壞冷氣機或帶來危險。

冷氣搭配循環扇更省電　窗簾、隔熱外牆漆助降溫

此外，使用冷氣時搭配循環扇、窗簾也可達到省電效果，溫度最好設定在26度，台電認證每調高1度可省電6%，也可選擇具隔熱效果的外牆塗料，能有效降低室內溫度、減少空調耗電，可望為室內降溫5度以上 ，輕鬆度過舒適涼爽無負擔的夏天。

▲說到開冷氣時能幫助省電的最強神隊友，大家都會想到循環扇，風扇葉片多省電還是葉片少省電？專家解答了。（圖／記者徐銘穗攝）
▲開冷氣搭配循環扇可幫助節能省電，窗簾、外牆隔熱塗料也有助降溫。（圖／記者徐銘穗攝）

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