關機拔插頭還不夠！洗冷氣5重點：最慘丟小命　定期做1事省電12%

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根據 2022 年工研院「家庭用電資訊百科」資料指出，台灣家庭三大用電怪獸之首即為冷氣機，耗費的家中超過四分之一（27.64%）電力，夏季用電量冷氣占比更高達 47.16%。
智樂家說明，冷氣長期使用，堆積灰塵過多會使冷氣效能變差，室外壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，造成電費大增，實務觀察每年定期洗冷氣最多可省下12%電費，以夏季每月電費3000元的家庭為例，定期清洗冷氣平均每月最多可省下170元。
洗冷氣5大重點必看 不只要拔插頭！還要關總電源
智樂家資深家電清洗技師王吉志分享，冷氣清洗的重點分為機身、濾網、鰭片、風鼓、出風口、集水盤、室外機等七大部位，清洗時要留意以下5大重點：
1、清洗時務必關掉總電源，如果只拔掉插頭，總電源開關沒關掉，清潔水往下流注入插座內部，兩相電壓電流會短路造成電弧爆炸與人員觸電危險，冷氣機板也可能因電流觸擊壞掉。
2、冷氣濾網切忌大力刷洗，也不要把洗好的濾網拿到陽光下曝曬造成脆化，減少濾網壽命。
3、清洗時要注意做好電子零件防護措施，避免因清洗時浸水而生鏽或損壞。
4、清洗冷氣的藥劑選擇要考量成分與酸鹼性，避免造成冷氣鰭片的損壞。
5、清洗完未完全乾燥反而容易造成黴菌滋生，建議清洗後可以開送風模式 1-2 小時，等內部濕氣吹乾再關機。
王吉志指出，冷氣清洗程序相當複雜及專業，民眾常常僅能自行清洗容易拆裝的濾網，卻漏掉其他重要部位，以至於清洗完仍有異味或塵蟎。智樂家每年清洗逾 4 萬台冷氣，實務上最常遇到民眾自行拆除後無法安裝回去，只好再花錢請人處理，建議可找專家洗冷氣，避免錯誤NG行為損壞冷氣機或帶來危險。
冷氣搭配循環扇更省電 窗簾、隔熱外牆漆助降溫
此外，使用冷氣時搭配循環扇、窗簾也可達到省電效果，溫度最好設定在26度，台電認證每調高1度可省電6%，也可選擇具隔熱效果的外牆塗料，能有效降低室內溫度、減少空調耗電，可望為室內降溫5度以上 ，輕鬆度過舒適涼爽無負擔的夏天。