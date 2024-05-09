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Lulu認了跟師父黃子佼斷聯　他送的「35萬愛馬仕柏金包」下場曝光

▲黃子佼（左圖右）2022年送Lulu（黃路梓茵）35萬愛馬仕柏金包，如今因為性醜聞事件影響，Lulu恐怕不會再背此包包。（圖／記者陳明中攝、翻攝黃子佼FB）
▲黃子佼（左圖右）2022年送Lulu（黃路梓茵）35萬愛馬仕柏金包，如今因為性醜聞事件影響，Lulu恐怕不會再背此包包。（圖／記者陳明中攝、翻攝黃子佼FB）

記者陳雅蘭／綜合報導

藝人黃子佼性騷女性、購買未成年不雅片的行為引發全網撻伐，他的徒弟Lulu（黃路梓茵）發文表明立場後，日前出席活動為了避免被媒體追問，她迅速逃跑讓記者追；今（9）日Lulu出席公益活動「不逃了」，乖乖坐下受訪，記者問及黃子佼送她的35萬愛馬仕柏金包會如何處置？Lulu不願回答此題，請求外界勿再追殺。

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▲Lulu出席活動，鬆口談跟黃子佼的關係。（圖／記者陳明中攝）
▲▼Lulu出席公益活動，願意坐下來跟媒體聊聊，並鬆口談跟黃子佼的近況。（圖／記者陳明中攝）
▲Lulu出席活動，鬆口談跟黃子佼的關係。（圖／記者陳明中攝）
 
Lulu解釋上次會逃跑，是因為要尊重品牌方，她知道媒體的需求，但自己不能模糊廠商焦點，深知一定會被追問黃子佼，所以決定快閃，當時她逃跑的畫面全被記者拍下，造成網路高度討論，最終還是模糊品牌焦點，但是Lulu不覺得委屈，也否認有收封口費，「我沒有要逃避！」僅是不想模糊品牌焦點而已。

Lulu曾在2022年以節目《婚禮歌手》拿下第57屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，當時黃子佼送上35萬愛馬仕柏金包作為獎勵；陳沂認為Lulu既然切割，應該把包包還給黃子佼；如今愛馬仕柏金包怎麼處理？會繼續背嗎？Lulu覺得黃子佼事件跟愛馬仕包沒有關聯，討論與否都不能改變事實，對受害者也沒有幫助，拒絕回答此問題。

Lulu目前的工作未受到黃子佼影響，也透露兩人近期沒有聯繫，4月24日生日的她，亦沒收到前輩的祝福，Lulu自認身為晚輩，覺得2人現在就是保持距離，給彼此適當的空間，她也希望外界不要再追問追殺任何周邊人士。

▲Lulu出席活動，鬆口談跟黃子佼的關係。（圖／記者陳明中攝）
▲Lulu不願意回答愛馬仕包的下落，覺得回答與否對現況沒有幫助。（圖／記者陳明中攝）
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