Lulu認了跟師父黃子佼斷聯 他送的「35萬愛馬仕柏金包」下場曝光
藝人黃子佼性騷女性、購買未成年不雅片的行為引發全網撻伐，他的徒弟Lulu（黃路梓茵）發文表明立場後，日前出席活動為了避免被媒體追問，她迅速逃跑讓記者追；今（9）日Lulu出席公益活動「不逃了」，乖乖坐下受訪，記者問及黃子佼送她的35萬愛馬仕柏金包會如何處置？Lulu不願回答此題，請求外界勿再追殺。
記者陳雅蘭／綜合報導
Lulu解釋上次會逃跑，是因為要尊重品牌方，她知道媒體的需求，但自己不能模糊廠商焦點，深知一定會被追問黃子佼，所以決定快閃，當時她逃跑的畫面全被記者拍下，造成網路高度討論，最終還是模糊品牌焦點，但是Lulu不覺得委屈，也否認有收封口費，「我沒有要逃避！」僅是不想模糊品牌焦點而已。
Lulu曾在2022年以節目《婚禮歌手》拿下第57屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，當時黃子佼送上35萬愛馬仕柏金包作為獎勵；陳沂認為Lulu既然切割，應該把包包還給黃子佼；如今愛馬仕柏金包怎麼處理？會繼續背嗎？Lulu覺得黃子佼事件跟愛馬仕包沒有關聯，討論與否都不能改變事實，對受害者也沒有幫助，拒絕回答此問題。
Lulu目前的工作未受到黃子佼影響，也透露兩人近期沒有聯繫，4月24日生日的她，亦沒收到前輩的祝福，Lulu自認身為晚輩，覺得2人現在就是保持距離，給彼此適當的空間，她也希望外界不要再追問追殺任何周邊人士。
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