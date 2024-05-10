沈建宏繼續爆走曝「還有更嚴重的事」 怒喊：錯了不認更可悲
男星沈建宏日前遭爆料，被前女友Bella控訴交往期間劈腿、約P、召妓，使其形象嚴重受損。對此，沈建宏否認嫖妓，但承認因為喝酒誤事，也坦承與前女友之間相處有問題，導致2人之間分分合合，因此現階段暫時不想談感情。沈建宏8日突然在社群平台上發長文，指控前女友Bella也曾約P、從事八大行業，更當著他的面與其他男性親密，Bella也出面澄清道歉並改口稱「他劈一次腿而已」。未料隔沒多久，沈建宏再度在社群平台上發聲，表示「還有更嚴重的事情」，只是自己不想說罷了，更生氣地表示：「錯了還不願意承認，更加地可悲。」
記者張一笙／綜合報導
沈建宏8日時，在社群平台Threads上指控前女友Bella的5大罪狀，其中包含約P、做八大，甚至還到其他男人家過夜，還與前男友保持聯繫，更與別的男人搞曖昧等，直言女方：「做了這麼多我也無法接受的事情，也還總是合理化自己，我做錯了事情，就要置我於死地，也太不公平了！」
Bella也在沈建宏發文後解釋沈建宏只劈腿一次，並不是之前所言的一直約P。沈建宏看到後也轉發Bella貼文，並再度發文表示自己自始至終說的都是實話，並暗示其實還有更嚴重的事情，只是自己不想說：「也不想再擴大事件，做錯事情承認不可恥，最可恥的是，錯了還不願意承認，更加地可悲。
有粉絲看完沈建宏貼文後留言表示：「感情裡其實也沒有什麼對錯，真的愛過就好好說再見，不要再彼此傷害了，這樣才是成熟的大人。」沈建宏也認同地表示：「說得挺好的，這一點我認同，傷害都是累積的。」
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