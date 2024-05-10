李多慧「不是C位就不拍」 粉絲猜黑料非空穴來風：難怪廠商不爽
韓籍「小龍女」李多慧跳槽味全龍後爭議不斷，據《NOWnews今日新聞》獨家掌握，昨（9）日李多慧和其他球隊啦啦隊女孩拍廣告，公司堅持她只能站C位（中間位置），要求更改已經排好的站位表，放話「把我旁邊的人都砍掉、不然就不拍」，廠商協調不成，一氣之下換成同隊的林襄救火。對此，有網友認為事件並非空穴來風，猜測是經紀公司問題：「難怪廠商不爽！」
記者楊穎軒／綜合報導
據《中時新聞網》表示，李多慧經紀人解釋，韓國經紀公司是認為集體拍攝要公平，不希望整個舞蹈動線有中心位置存在，提議乾脆取消C位，強調並非爆料者所說，李多慧爭中間位置、非C位就不拍，李多慧本人是到拍攝當天才知道自己被換掉，心情難免受影響。
針對李多慧獨愛C位疑雲，PTT鄉民看法兩極，有人直言事出必有因、無風不起浪，指韓方的說法是公關災難，把整件事越描越黑，「簡單說就她韓國經紀公司一直跟廠商盧要人家改編舞，搞到廠商不爽就不要她了！拍廣告站位本來就廠商說了算，她經紀公司還要求這要求那的，難怪廠商不爽！」
其他鄉民表示：「今年流年不利哦」、「有沒有可能以前（黑料）都被公司壓下來了」、「換成韓國經紀公司，在台灣沒地頭接線，不懂眉角，爭議或是新聞就這樣生出來了」、「這樣看起來是不是樂天的公關比較厲害？去年多慧的新聞都是好評耶！廣告也接滿滿」、「看起來就是得罪人了」、「感覺她也認同站C耶」、「請問現在幫多慧安太歲還來得及嗎？」
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