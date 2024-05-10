柳俊烈被記者「猛烈攻擊問韓韶禧」！眼神求救旁人　超尷尬場面曝

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柳俊烈今是「沉默」2個月後首面對媒體，記者抓緊機會猛烈攻擊，一開頭就提出演員的形象會影響整個作品與其他參演藝人，身為主演的柳俊烈是否要負責任？對於近期的私生活是否感到壓力？雖然主持人急忙圓場阻擋，仍止不住媒體的發問。
柳俊烈對於在與韓韶禧交往到分手，再到外界對於惠利的看法所產生的各種評論，他其實都有看到，但他沒辦法一一去回覆，所以才用沉默的方式處理、承受大家的攻擊，「我覺得這才是最好的辦法」，他更提到不管是之前還是之後，答案「不會改變」，柳俊烈場上的表情十分尷尬，眼神也不斷向一旁的主持人投射求救訊號。
除了感情問題，身為綠色和平組織宣傳大使的柳俊烈，4月卻踏上「不環保運動空間」的高爾夫球場打小白球，行為被質疑「漂綠」（不環保卻包裝成環保的行動），他當時也是閉口不談；今天則表示這段時間確實感到不安，有好好自我省思，但畢竟現在是《The 8 Show》的記者會，建議個人私生活問題，可以在他個人公開的場合再談，「現在應該要聊聊《The 8 Show》」，不希望繼續在《The 8 Show》記者會上聊自己的事情、影響到其他人。
由於記者砲火猛烈，使得其他出席記者會的演員相當尷尬，一旁的主持人不斷緩頰，感謝記者的體諒。事實上，柳俊烈、千玗嬉今天也有接受台灣媒體視訊聯訪，但韓方事前已嚴格規定「僅能提問跟戲劇相關的問題」，不得提出私人相關提問，所以柳俊烈與台灣記者訪談時，並未出現尷尬氛圍，過程有說有笑，十分歡樂；這同時顯現出台、韓採訪韓星的「受限」模式與差異。
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