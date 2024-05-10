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柳俊烈被記者「猛烈攻擊問韓韶禧」！眼神求救旁人　超尷尬場面曝

▲柳俊烈分手韓韶禧2個月後，10日為了宣傳新戲《The 8 Show》，只好公開露面接受媒體採訪，記者抓準逼問他的機會，場面相當尷尬。（圖／翻攝통통컬처 YouTube）
▲柳俊烈分手韓韶禧2個月後，10日為了宣傳新戲《The 8 Show》，只好公開露面接受媒體採訪，記者抓準逼問他的機會，場面相當尷尬。（圖／翻攝통통컬처 YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星柳俊烈跟韓韶禧於3月的白色情人節在夏威夷約會被拍到，2人隨後大方認愛，公開戀情的行為令柳俊烈的前女友惠利感到疑惑，因而爆出柳俊烈疑似渣男、劈腿的謠言，韓韶禧最後因為柳俊烈始終選擇沉默、不給交代，決定與他分手；事發2個月後，柳俊烈今（10）日為了宣傳主演的Netflix新影集《The 8 Show》出席記者會，媒體沒打算放過他，逼問他各種感情問題，柳俊烈最後以「私生活問題會模糊《The 8 Show》焦點」，拒絕回答。

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▲《The 8 Show》是Netflix繼《魷魚遊戲》後，再推出的全新生存影集，柳俊烈為主演之一。（圖／Netflix）
▲《The 8 Show》是Netflix繼《魷魚遊戲》後，再推出的全新生存影集，柳俊烈為主演之一。（圖／Netflix）
《The 8 Show》是Netflix繼《魷魚遊戲》後，再推出的全新生存影集，由柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑主演，演員群為了宣傳新戲，今一同出席記者會，但場面卻因為柳俊烈的私生活問題，導致《The 8 Show》焦點全失。

柳俊烈今是「沉默」2個月後首面對媒體，記者抓緊機會猛烈攻擊，一開頭就提出演員的形象會影響整個作品與其他參演藝人，身為主演的柳俊烈是否要負責任？對於近期的私生活是否感到壓力？雖然主持人急忙圓場阻擋，仍止不住媒體的發問。

柳俊烈對於在與韓韶禧交往到分手，再到外界對於惠利的看法所產生的各種評論，他其實都有看到，但他沒辦法一一去回覆，所以才用沉默的方式處理、承受大家的攻擊，「我覺得這才是最好的辦法」，他更提到不管是之前還是之後，答案「不會改變」，柳俊烈場上的表情十分尷尬，眼神也不斷向一旁的主持人投射求救訊號。

除了感情問題，身為綠色和平組織宣傳大使的柳俊烈，4月卻踏上「不環保運動空間」的高爾夫球場打小白球，行為被質疑「漂綠」（不環保卻包裝成環保的行動），他當時也是閉口不談；今天則表示這段時間確實感到不安，有好好自我省思，但畢竟現在是《The 8 Show》的記者會，建議個人私生活問題，可以在他個人公開的場合再談，「現在應該要聊聊《The 8 Show》」，不希望繼續在《The 8 Show》記者會上聊自己的事情、影響到其他人。

由於記者砲火猛烈，使得其他出席記者會的演員相當尷尬，一旁的主持人不斷緩頰，感謝記者的體諒。事實上，柳俊烈、千玗嬉今天也有接受台灣媒體視訊聯訪，但韓方事前已嚴格規定「僅能提問跟戲劇相關的問題」，不得提出私人相關提問，所以柳俊烈與台灣記者訪談時，並未出現尷尬氛圍，過程有說有笑，十分歡樂；這同時顯現出台、韓採訪韓星的「受限」模式與差異。

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