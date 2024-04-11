柳俊烈分手後首度公開現身！婉拒韓媒訪問 笑答：去問我的公司
柳俊烈在經歷與韓韶禧的短暫戀情後首度現身，出現在美國奧古斯塔高爾夫球俱樂部，為韓國高爾夫選手金周亨擔任球僮。有韓國媒體質疑柳俊烈口口聲聲宣揚環保，卻參加被環保團體抨擊最不環保的高爾夫球活動，此舉十分不妥。對此，柳俊烈面帶微笑表示：「現在我想少說點話，有需要的話你們去問我的公司，他們會以書面方式給予你們回覆。」
記者張一笙／綜合報導
柳俊烈此行是去為韓國高爾夫球選手金周亨擔任球僮，2人在教會認識，因此金周亨特地在美國名人賽開幕前一天的Par 3 Contest（小九洞賽）邀請柳俊烈一同參與。由於是表演賽性質，柳俊烈獲得代替金周亨揮竿的機會，柳俊烈揮竿結束後的歡呼也被金周亨及媒體記錄下來。由於柳俊烈平常自詡為環保人士，卻多次公開自己對高爾夫球的喜愛，讓不少在場韓國媒體抓緊機會詢問感想，未料柳俊烈僅以「想少說點話」、「去問我的公司」化解記者問題。
事實上，柳俊烈自2016年起，就是環保團體「綠色和平」的捐款人及宣傳形象大使，他也在IG簡介上呼籲粉絲要重視環境問題。然而，由於柳俊烈平日就是高爾夫球愛好者，多次公開自己對這項運動的喜愛，因此不少人認為柳俊烈身為環保宣傳大使，卻又支持高爾夫球這項最常引起水土破壞及環境爭議的運動項目，被不少人質疑他「環保大使」的假形象。如今，柳俊烈再度現身高爾夫球場，也再度讓人非議。
活動結束後，柳俊烈也透過經紀公司表示：「因為金周亨選手的邀請，讓我在體驗了大師賽的傳統以及難忘回憶，我會支持金周亨在大師賽上取得佳績。」
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