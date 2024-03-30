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快訊／韓韶禧、柳俊烈分手！男疑似拒談惠利不給交代　她沒安全感

▲柳俊烈（左）跟韓韶禧交往2個多月分手。（圖／柳俊烈IG、Netflix提供）
▲柳俊烈（左）跟韓韶禧交往2個多月分手。（圖／柳俊烈IG、Netflix提供）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓韶禧跟柳俊烈於白色情人節（3／14）被目擊在夏威夷約會，2人因為惠利的一句「真有趣」掀起諸多8點檔劇情，2週後的今（30）日，韓韶禧和柳俊烈確定分手，眾人看傻眼。

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根據《edaily》獨家報導，記者確定韓韶禧、柳俊烈「最近分手」，除了證實分開，沒有更多的內容可透露，包含分手原因、確切分手時間一概不知。事後雙方經紀公司也發聲明，對外證實分手。

▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情，對於是否交往柳俊烈則隻字未提。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利陷入三角戀疑雲，韓韶禧否認介入別人感情，跟柳俊烈最終以分手收場。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）
回顧爭議開端，惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼。

韓韶禧、柳俊烈、惠利的一舉一動都被放大檢視，直到3月28日，韓韶禧久違發文貼出代言照，留言區再被網友洗版成戰場；昨（29）日韓韶禧再發文秒刪，內容多半是捍衛自己的名聲，再次澄清沒有跟柳俊烈無縫接軌、不是小三，甚至提到柳俊烈疑似對此絕口不給交代，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，安全感疑似全無。韓韶禧也喊話惠利：「對前任有了新女友這點，到底是有什麼有趣的？」害她因此被貼上無縫接軌的標籤，不過至今柳俊烈、惠利都未對韓韶禧的發文做出回應，韓韶禧的公司也表示沒什麼好說的；結果過了1天就傳出韓韶禧、柳俊烈分手，網友對此結局大多不感意外。

▲柳俊烈跟韓韶禧（右）夏威夷約會被D設拍到。（圖／翻攝Dispatch）
▲▼柳俊烈跟韓韶禧（上圖右）夏威夷約會被D社拍到後，惠利隨即發文「真有趣」，引發外界許多猜測與質疑。（圖／翻攝Dispatch、惠利IG）
▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
 
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