快訊／惠利道歉韓韶禧！分手柳俊烈「曾溝通過」 聊完就變陌生人
韓韶禧認愛柳俊烈，卻發生韓韶禧介入惠利跟柳俊烈「當第三者」的誤會，惠利沉寂4天後今（18）日發文道歉，透露跟柳俊烈感情生變時，確實溝通一陣子，11月分手消息出來後，她跟柳俊烈聊完就沒再見過面，對於發文「真有趣」造成韓韶禧受到網友攻擊，感到抱歉。
記者陳雅蘭／綜合報導
惠利在IG上傳黑圖，寫下：「首先，我對於過去幾天因為我個人感情而引發的揣測與爭議道歉。我沒有想到我一個細小的動作，會帶來什麼樣的影響，我要向那些因我而受傷的人誠摯的道歉。去年11月，新聞報導我們（跟柳俊烈）結束了8年的戀愛，這不是在短時間內就做出的決定，分手後我們有聊了一下，但自從那次溝通後，我們就再也沒聯繫與見面。而4個月後看到新聞（韓韶禧跟柳俊烈在夏威夷約會），我那一瞬間的情緒不是身為演員李惠利，而是李惠利本人的我。因為我一時之間的情緒所造成的傷害，我再次表達歉意。過去幾天我沒有出面說出我的感受的原因，是因為我覺得我們的對話過於私人隱私，反而會增加疲憊感，如果這讓大家感到困惑，那也對不起，以後我會更加小心我的言行，謝謝大家（這篇文真我很快就會刪掉）。」
回到事情的開端，韓韶禧跟柳俊烈情人節（3／14）在夏威夷被路人目擊互動曖昧，惠利看到新聞後表示「真有趣」，令外屆猜測「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」並無介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧跟柳俊烈也在事發後官宣認愛。事後韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等發言道歉，而2人的夏威夷約會照也被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。
目前柳俊烈已從夏威夷搭機返韓，韓韶禧將於今晚獨自回到首爾，屆時一舉一動備受關注。
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