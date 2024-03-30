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韓韶禧分手柳俊烈「開心歡呼」！PO妮可基嫚離婚阿湯哥快樂迷因照

▲韓韶禧（左）分手柳俊烈的消息公開前，在部落格PO出妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後的雀躍照，疑似得到「解脫」。（圖／Netflix、柳俊烈IG）
▲韓韶禧（左）分手柳俊烈的消息公開前，在部落格PO出妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後的雀躍照，疑似得到「解脫」。（圖／Netflix、柳俊烈IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓韶禧跟柳俊烈今（30）日分手，韓韶禧更在部落格上傳妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後手舞足蹈的迷因照，引發熱議。

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▲韓韶禧分手柳俊烈後，PO出妮可基嫚離婚的快樂照。（圖／韓韶禧部落格）
▲韓韶禧分手柳俊烈後，PO出妮可基嫚離婚當天的快樂照。（圖／韓韶禧部落格）
柳俊烈透過公司證實跟韓韶禧分手；韓韶禧的公司則是因為藝人「錯誤的溝通方式」向大眾道歉，表示願意接受任何批評指教，對於沒有管好韓韶禧，公司要負最大責任，現在開始會好好教導韓韶禧，保證韓韶禧會以健康的模樣出現在大家面前。

韓韶禧恢單後，在部落格PO出2001年妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚當天舉手高呼的照片，因為妮可基嫚表情過於生動，不少人把它當作是離婚哏圖；網友對此猜測韓韶禧跟柳俊烈分開後，「應該是解脫不少」。

▲韓韶禧和柳俊烈熱戀中，惠利卻疑似是被劈腿。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）
▲惠利（左起）、柳俊烈、韓韶禧的「三角戀疑雲故事」落幕。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）
回顧爭議開端，惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上，韓韶禧發文反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會被《Dispatch》曝光，從照片中可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱4天的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼。

韓韶禧、柳俊烈、惠利的一舉一動都被放大檢視，直到3月28日，韓韶禧久違發文貼出代言照，留言區再被網友洗版成戰場；昨（29）日韓韶禧再發文秒刪，內容多半是捍衛自己的名聲，再次澄清沒有跟柳俊烈無縫接軌、不是小三，甚至提到柳俊烈對此絕口不給交代，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，安全感疑似全無。韓韶禧也喊話惠利：「對前任有了新女友這點，到底是有什麼有趣的？」害她因此被貼上無縫接軌的標籤，不過柳俊烈、惠利至今都未對韓韶禧的發文做出回應，韓韶禧的公司曾表示沒什麼好說的；結果過了1天就傳出韓韶禧、柳俊烈分手，網友對此結局大多不感意外。

▲柳俊烈跟韓韶禧（右）夏威夷約會被D設拍到。（圖／翻攝Dispatch）
▲柳俊烈跟韓韶禧（右）被D社拍到在夏威夷約會，戀情見光死，認愛2週分手收場。（圖／翻攝Dispatch）
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