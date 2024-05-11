灰狼「不敗紀錄」遭破！慘輸金塊27分　Edwards：輸球是我的責任

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灰狼在首輪4戰橫掃太陽，次輪又超乎外界預期，作客丹佛的前2場比賽都奪勝，一舉奪下6連勝，也成為聯盟唯一在季後賽的不敗球隊。然而，在回到主場後，Anthony Edwards的進攻火力下滑，只攻下19分，全場共15投8中，命中率也有些許下滑，整體正負值更是只有-32。
反倒是前幾戰狀況低迷的Jamal Murray，在灰狼主場球迷的噓聲中越戰越勇，上半場就攻下18分，幫助球隊拉開領先優勢，最終奪下勝利。Jamal Murray全場21投11中，繳出24分、4籃板、5助攻，外帶3次抄截的全方位表現，也為Nikola Jokic舒緩不少進攻端的壓力。
Edwards一肩扛起責任 賽後喊話：不需感到消極
在賽後接受訪問時，Anthony Edwards一肩扛起輸球責任，表示：「責任在我，我會為這次輸球負責。這場比賽我沒有展現出我的能量，我沒有為團隊做到我應該做的事。我讓我的球隊、球迷們失望了。」
另一方面，對於金塊隊的表現，Anthony Edwards認為：「他們是衛冕軍，我們也沒有預設能夠輕鬆獲勝。」「他們今天反擊了，但我們沒能成功回擊，我覺得這很有趣，季後賽本來就是需要競爭。」
最後，他也表達了對下一場比賽的期望：「我們沒有理由感到消極，他們雖然贏了一場比賽，但我們會努力贏得下一場。這只是四場比賽中的一場，而不是唯一的一場比賽。」
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