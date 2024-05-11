aespa林口開唱1分鐘賣完！加場可能性曝 主辦沒說死：看藝人檔期
南韓「SM娛樂」旗下女團aespa由Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們將於8月10日來台，在林口體育館舉辦演唱會，門票今（11）日下午1點開賣，1分鐘內迅速賣完，《NOWnews今日新聞》問及主辦「iMe TW」加場可能性，主辦沒把話說死，表示：「還不確定，要看韓國藝人檔期！」
記者陳雅蘭／綜合報導
aespa今年1月才來台出席尾牙，相隔1個月宣布8月10日二度登台開專場，票價分為6888元、6600元、5800元、5200元、4800元、3800元，門票今天下午1點啟售，開賣就湧入3萬人搶購，門票也在1分鐘內賣完，人氣非凡。主辦表示演唱會是否加場，要看藝人檔期決定，詳情可鎖定「iMe TW」臉書。
aespa是由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人氣不容小覷。
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