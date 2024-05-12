星巴克、清心「買一送一」母親節最後1天！天仁第二杯半價再喝2天

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星巴克母親節「買一送一」最後一天！週末5月12日至全台星巴克門市，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
另外還有母親節套餐組合優惠，「大杯焦糖瑪奇朵＋檸檬塔」限定優惠199元（原價225元）、「大杯那堤＋大杯蜜柚紅茶」限定優惠242元（原價275元），「母親節雙人星想餐」爽吃2杯中杯那堤＋乳酪培根抹茶生義大利麵＋松露烤雞生義大利麵，限定優惠520元（原價620元）；今天5月12日當天單筆消費金額滿888元，還可獲得康乃馨花束乙束，數量有限贈完為止。
📌清心福全「優多綠茶買一送一」連4天！高雄人母親節喝優惠
高雄的朋友太幸福！清心福全「高雄林園東林店」慶祝開店週年祭出優惠活動，即日起至5月12日母親節，大杯「優多綠茶買一送一」連續喝4天，幾乎是全天10:00-23:00從早到晚都有好康。提醒大家，每人限購一組（大杯優多綠茶2杯）；僅限到店消費，不適用於外送或外送平台；優惠不併用。
清心福全 高雄林園東林店 資訊
地址：高雄市林園區東林西路287號
電話：07-6426966
📌天仁茗茶喫茶趣「全品項第二杯半價」
等了好久終於開喝天仁茗茶喫茶趣優惠！即日起至5月13日喫茶趣ToGo「全品項第二杯半價」，門市及APP同步開賣、母親節再喝2天優惠。提醒大家，可跨店取杯但部分門市未開放APP取杯。