櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師急喊「千萬別吃」 揭下肚後果恐中毒
櫛瓜因為含有豐富營養又熱量低，是不少健身族群最愛的蔬菜，近幾年也越來越常在餐廳菜色中出現。不過，就有一名網友表示，自己料理的櫛瓜總是充滿苦味，無論是蒸煮或水煮都一樣，讓她為此感到相當苦惱。貼文曝光後，許多內行人分享自家料理方式，營養師林雨薇則建議，有苦味的櫛瓜葫蘆素含量較高，盡量不要食用比較好。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文詢問「請問有沒有人買好市多的櫛瓜吃了會苦？」原PO表示自己都是將櫛瓜削皮後蒸來吃，但沒加鹽巴吃卻覺得味道超苦，雖然之後改用水煮加鹽巴，苦味有明顯減少，但還是吃得出來，讓她感到相當苦惱。
貼文曝光後，不少網友指出「櫛瓜會苦，代表不新鮮」、「會苦代表放很久了」。也有人建議原PO其他煮法，「櫛瓜直接煎或炒就好」、「我吃起來它沒有味道，有時切絲拌在蛋裡一起煎，或加個蔥油餅在上面」。
櫛瓜會苦要小心「葫蘆素」
事實上，營養師林雨薇就曾透露，櫛瓜在生長時期為了對抗昆蟲，會啟動防禦機制產生有毒物質，也就是「葫蘆素」，又稱作「苦素」；當植物生長環境不佳或缺乏日照時，就會增加葫蘆素含量。正常情況下，少量葫蘆素對人體無害，但食用過量會導致腹瀉、嘔吐、胃腸道出血、電解質失衡與低血壓等症況，嚴重者還可能住院治療。
因此林雨薇點名，受到病蟲叮咬損害或過熟的櫛瓜，或是野生品種少見、有苦味的櫛瓜，都可能具有較高的葫蘆素，建議不要食用。若要自行種植櫛瓜，要記得提供櫛瓜充足日照、良好生長環境，就可以減少葫蘆素生成量。