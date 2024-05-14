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不是租屋補助！帳戶突入帳5萬「行政院發」　妹子驚：申請1年忘了

▲女網友銀行帳戶突入帳5萬元，標註「行政院發」，但她申請租屋補助是另個帳戶，一度以為是詐騙。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲女網友銀行帳戶突入帳5萬元，標註「行政院發」，但她申請租屋補助是另個帳戶，一度以為是詐騙。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

政府發錢啦！一名女網友日前銀行帳戶突然多了筆5萬元進帳，標註「行政院發」，她因租屋補助是另個帳戶且已入帳，確定不是租屋補助，擔心是詐騙手法上網發問，怕帳戶變「警示戶頭」，幸好最後查出是「住宿式長照補助」，嚇說申請都過了1年早忘了。

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原PO在Dcard上發文，指出上周三（8）銀行帳戶突然多了5萬元整，說明欄標註「行政院發」，打電話問銀行24小時客服，被告知銀行只是代發，要問行政院，擔心是詐騙手法上網發問。由於原PO已排除租屋補助，不少人以自身經歷推測可能是「教育部補助培訓具特殊專長弱勢學生」獎學金、購車汰舊換新補助、學貸補助等。

▲網友銀行帳戶突入帳5萬元，還標註「行政院發」。（圖／翻攝Dcard）
▲網友銀行帳戶突入帳5萬元，還標註「行政院發」。（圖／翻攝Dcard）
也有網友回應「是否有申請住宿式長照補助呢？住宿式補助發放的備註就是（行政院發）」。此項補助勾起原PO記憶，她想起自己去年曾申請，因是第一次申請，而且已經過1年早忘了。原PO昨（13）周一查證後更新，揭曉5萬元真是長照型住宿補助。

住宿式長照補助是什麼？每人每年最高12萬元

為緩解中、重度失能者使用機構式服務之家庭經濟負荷，衛福部自2019年起辦理「住宿式服務機構使用者補助方案」，針對入住老人福利機構、一般護理之家、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、精神護理之家、榮譽國民之家（限自費失能或失智養護床）及兒少安置機構等7類機構且所得稅額未達20%之住民，依稅率級距給予最高每人每年6萬元之補助；自2023年起，針對長照需要等級達4級以上之住民，調增補助為每人每年12萬元，並取消排富規定。

▲長照型住宿補助自2023年起，每人每年最高補助12萬元。（圖／衛福部提供）
▲長照型住宿補助自2023年起，每人每年最高補助12萬元。（圖／衛生福利部提供）

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