大聯盟週報Week6／今永昇太「軟球」宰制大聯盟　選秀狀元初登板

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近期的「最大條」莫過於匹茲堡海盜開箱2023年選秀狀元史肯斯，熱度絕對不輸大谷翔平。
5月29日才要滿22歲的史肯斯，去年7月18日與海盜簽約，就創造史上最高的920萬美元簽約金紀錄，並在季前大聯盟官網百大新秀中排名第三。今年開季直接從3A開始，先發7場，在27.1局中送出45次三振，三振比率高達42.9%，防禦率0.99，WHIP每局被上壘率0.915。
海盜隊在5月9日將史肯斯升上大聯盟，並在11日先發對上芝加哥小熊，簽約後不到10個月就在大聯盟出賽，在歷史上僅次於1989年金鶯隊的麥當勞（Ben McDonald），麥當勞是史肯斯的路易斯安那大學學長，1989年成為選秀狀元後，該年9月就在大聯盟投球。
史肯斯的初登板用了84球，投完4局退場，被敲6支安打，失3分，投出2次四壞球和7次三振，其中有17球超過100哩、6球突破101哩，最快101.9哩寫下海盜隊史先發投手最快球速紀錄。
史肯斯到底有著什麼樣的能力，讓大多數的球探給予突破天際的評價？
在速球方面，球探們給史肯斯的分數大多在70~80之間（球探評級，最低40，最高80），70意謂著穩定進入明星賽，且至少有兩種超過平均水準的球路，以及絕佳的控球，80則是棒球場上的最高境界，是絕對的王牌、未來的名人堂投手。
史肯斯是年輕先發投手中，極少數可以100哩速球連發的人才，初登板面對首位打者陶克曼（Mike Tauchman），6球中就有5球飆破100哩，他可以穩定地投球100哩左右的速球，被認為是2009年史特拉斯堡（Stephen Strasburg）之後，有著「最純粹」速球的新人投手。
整體來說，史肯斯擁有4種速球以外的球路，其中最值得一提的是85哩前後的滑球，幅度不見得大，但明顯產生位移的時間較晚，容易造成打者重心失衡。另外就是在首戰用了大約20顆的指叉球，這在台灣一般稱為小叉或快速指叉球的球路，均速達到94.8哩，已經比許多投手的速球要快了，相當驚人。
史肯斯擁有幾乎所有王牌投手所需要的條件，海盜投手發展特別顧問Dewey Robinson認為他是所有球隊都想要、十年一遇的球員。
大谷翔平休兵、飆勒復出手感不OK 道奇本季系列賽對教士沒優勢
在周日的比賽中，大谷翔平休一天，23個月來首度在大聯盟登板的飆勒（Walker Buehler）只先發3.1局，失3分退場，最終以0比4輸給達比修有先發7局無失分的聖地牙哥教士。
做為同區宿敵，道奇過去經常壓著教士打，本季也以5.5場勝差領先對方，在國聯西區獨走，但奇怪的是，今年的對戰中，卻未能在系列賽中取得優勢，3月的韓國首爾開幕戰是1勝1敗，4月中在聖地牙哥與剛結束的主場3連戰，道奇都是1勝2敗。
也因為暫時失去這項優勢，「宇宙道奇」勝率0.643在30隊中落後費城人、金鶯和勇士，排名第4。但以一整季162場例行賽來看，這只是一項微小的不利因素，而飆勒的復出，以及大谷開季42場的比賽的第二度全程坐冷板凳，都是這支昂貴且戰力超群的球隊耐心面對的最佳證明。
29歲的飆勒在2018年就被視為柯蕭（Clayton Kershaw）之後的道奇王牌接班人，2019年單季拿下14勝，並一度投出單場16次三振且無保送的紀錄， 2021年投破200局，並拿下16勝，可惜在2022年6月動了韌帶重建手術，一直到周日才又在大聯盟登板。
飆勒復出戰的表現實在不算理想，3.1局用了77球，被敲5支安打，投出2次四壞，被敲2發全壘打，而且好球率不到6成，甚至一度砸中韓籍游擊手金河成，教頭羅伯茲（Dave Roberts）說：「很難忽略他已經兩年沒投球的事實。」
過去在洛杉磯天使時期，大谷翔平休兵不是一件奇怪的事，特別是在「投打二刀流」的階段，必須在投球前一天、或前後各一天完全休息， 避免過勞。但今年在道奇就比較沒有這方面的顧慮了，在不必投球且專打指定打擊之下，「不讓大谷下場」絕對是一件非常浪費戰力的事。
大谷在周六賽前訓練時就感到腰部有點緊繃，比賽中到了第4打席，狀況變得有點嚴重，即便周日感覺好多了，但教練團還是決定讓他「放假」一天。
大谷說：「我被告知要休一天，這比我預期的要早一天。」他對這項指令並沒有反彈，羅伯茲說：「就長遠來看，我們需要他持續保持健康，這麼做是需要的。」
今永昇太宰制大聯盟武器 上升速球與絕無僅有的左投指叉球
30歲的芝加哥小熊隊日籍左投今永昇太正在創造一種不可能，用絕無僅有的投球型態來宰制大聯盟，並顛覆普遍認定的投球理論。
美國時間5月7日，今永在主場面對聖地牙哥教士隊，大聯盟生涯首次在進入第8局時仍站在投手丘上，並且累積連兩場投7局無失分、連16.1局無失分，可惜被普羅法（Jurickson Profar）敲出2分全壘打，不但勝投飛了，防禦率也首度超過1，來到1.08。
僅管如此，今永的防禦率仍在大聯盟防禦率榜排名第一，生涯前7場的防禦率與僅有5次四壞球，都寫下1913年將自責失列入官方紀錄後的新低。
為什麼合約4年5300萬美元的今永昇太，投球表現會優於同期赴美的山本由伸與大前輩達比修有，甚至投出王牌架勢、賽揚獎等級的投球內容？
這是近期美國媒體與專家熱議的話題，大聯盟官網作家David Adler日前就以長達5千字的篇幅說明了今永為什麼能夠在大聯盟投出如此驚人的戰果，主要是兩大關鍵，一是威力無邊的上升快速球，一是獨一無二的左投指叉球。
投完前7場，今永昇太的四縫線速球均速僅92哩，比2024年大聯盟平均值的94哩足足少了2哩，但就是這顆使用率高達57.1%的球讓他能夠大殺四方，有媒體稱之為「慢速」快速球（slow fastball），也許也可以球迷間經常提到的「軟球」來稱呼。
今永的表現證明了球速不過就是個數字。根據Statcast的統計，高於四縫線速球位移平均值的數據中，今永的3.2吋排名全大聯盟第4，僅次於道奇隊Alex Vesia、釀酒人隊Tobisa Myers與紅襪隊Kutter Crawford。而他的速球所製造的垂直位移總值19.1吋，也只比以上升速球為金字招牌的3屆賽揚獎投手韋蘭德（Justin Verlander）少0.1。
除了出手點較低以及平均達2424轉的高轉速外， 今永的速球還有反向旋轉這項特色，這意味著其每一轉的動能都轉換到上升軌跡上，因此打者往往會覺得他的速球進壘點會在比實際位置更低的地方，造方就算速度不到150公里也打不好。
今永使用率第二多的球路是指叉球，達到30.3%，這數字對當今大聯盟來說是「顛覆性」的，因為前一次以指叉球為武器的左投得追溯到2017年水手隊的Aríel Miranda（前中信兄弟洋投米蘭達），但米蘭達那年的指叉球使用比例也不過是20.7%。因為一般來說，大聯盟左投在選擇垂直位移球路中，通常會採用變速球。
自從2008年啟用Statcast追蹤球路之後，今永是第6位單季投超過100顆指叉球的左投，而2024年球季也不過才開始一個半月而已。
本文作者：
謝岱穎
資深媒體工作者，1991年起主跑棒球線至今，曾任職於《自由時報》與《蘋果日報》，也擔任過《TSNA》專業體育平台總編輯。參與過中華職棒發極盛而衰，再回歸球迷懷抱的過程，另有超過百場的美國大聯盟採訪經驗，亦有日本職棒、韓國職棒、奧運和經典賽等現場採訪經驗。
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