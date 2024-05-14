李泳知6月22日台北流行音樂中心開唱！最低票價2400元 5／23開賣
南韓歌手李泳知去年（2023）9月曾來台舉辦演唱會、11月赴桃園參加《2023火球祭》，相隔半年，她今（14）日宣布將展開世界巡迴演唱會《2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR - ALL OR NOTHING》，也確定有台灣場，6月22日晚上7點在台北流行音樂中心開唱，票價最低2400元，5月23日中午12點在「拓元售票系統」開賣。
記者陳雅蘭／綜合報導
今年才22歲的李泳知，因為優越的饒舌實力、開朗幽默、率真不做作的個性，深受不少海內外粉絲喜愛，許多大明星包含BTS成員Jin、BLACKPINK成員Jisoo，都願意上她主持的網路節目《雖然沒準備什麼菜》，人氣非凡。她去年因為錄製節目《Biong Biong地球娛樂室2》前往印尼峇厘島，入境當地時，海關看到她的工作簽證便詢問職業，李泳知居然回答：「南韓文化總統。」
當時工作人員好氣又好笑，紛紛拜託她「不要鬧」，李泳知就解釋：「我會這樣回答，是因為他問我是不是跟BTS一樣紅，我當然毫不猶豫回答『Yes』！」結果海關竟要求李泳知給出IG帳號，2人就在入境審查當下「互相追蹤彼此IG」，她因此獲得「南韓文化總統」綽號。
李泳知將於6月22日晚上7點在台北流行音樂中心開唱，票價分為5600元、3900元、3400元、2900元、2400元，採「5月20日萬事達卡全卡友預售票」、 「5月22日Live Nation Taiwan 會員預售」、「5月23一般售票」3階段賣票，詳情可至主辦單位臉書查詢。
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