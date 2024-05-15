CoCo葡萄柚果粒茶「第2杯0元」！星巴克最新「買一送一」有星冰樂

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CoCo都可的人氣「葡萄柚果粒茶」，以酸甜紅柚果粒調和清香綠茶，在酸甜滋味裡喝得到柚香果肉。今週三好友日5月15日一日限定，「葡萄柚果粒茶第2杯0元」相當於「買一送一」快閃優惠，直接現省70元。
提醒大家，記得先在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券享有優惠；活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月15日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
📌星巴克「買一送一」隱藏優惠！特大杯星冰樂「只要93元」
5月報稅季划算喝星巴克最新foodomo外送優惠，即日起至6月7日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，那堤一杯最便宜75元、摩卡可可碎片星冰樂只要93元，而且都是特大杯份量喝超爽。
📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。