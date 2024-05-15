直接訂日本旅館虧大了！行家「多1步驟」秒省3千多塊：已變成常態

CoCo葡萄柚果粒茶「第2杯0元」！星巴克最新「買一送一」有星冰樂

▲5月報稅季划算喝手搖飲料，CoCo都可週三好友日葡萄柚果粒茶「第2杯0元」；星巴克foodomo「買一送一」隱藏優惠有星冰樂；Uber Eats外送也有「烏弄買一送一」優惠一覽。（圖／CoCo都可提供）
▲5月報稅季划算喝手搖飲料，CoCo都可週三好友日葡萄柚果粒茶「第2杯0元」；星巴克foodomo「買一送一」隱藏優惠有星冰樂；Uber Eats外送也有「烏弄買一送一」優惠一覽。（圖／CoCo都可提供）

記者蕭涵云/綜合報導

5月報稅季划算喝手搖飲料，CoCo都可今（15）日週三好友日，葡萄柚果粒茶「第2杯0元」；星巴克foodomo外送「買一送一」隱藏優惠，特大杯星冰樂「只要93元」；烏弄透過Uber Eats外送也有「買一送一」優惠一次整理。

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📌CoCo葡萄柚果粒茶「第2杯0元」！
CoCo都可的人氣「葡萄柚果粒茶」，以酸甜紅柚果粒調和清香綠茶，在酸甜滋味裡喝得到柚香果肉。今週三好友日5月15日一日限定，「葡萄柚果粒茶第2杯0元」相當於「買一送一」快閃優惠，​​​​​​​直接現省70元。

提醒大家，記得先在官方LINE領券、都可訂線上點單憑券享有優惠；活動飲品的甜度、冰塊固定比例不可調整；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限5月15日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲星巴克4月15日至4月17日連續3天，推出「尋找迪士尼好友」截圖好友分享日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克foodomo外送「買一送一」隱藏優惠！爽喝星冰樂半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克「買一送一」隱藏優惠！特大杯星冰樂「只要93元」
5月報稅季划算喝星巴克最新foodomo外送優惠，即日起至6月7日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，那堤一杯最便宜75元、摩卡可可碎片星冰樂只要93元，而且都是特大杯份量喝超爽。

▲烏弄慶祝獲獎，手採阿里山金萱「買一送一」快閃喝2天。（圖／翻攝自烏弄FB）
▲烏弄Uber Eats外送「買一送一」。（圖／翻攝自烏弄FB）
📌烏弄：Uber Eats外送「買一送一」
母親節烏弄「買一送一」！即日起至5月21日，外送平台Uber Eats推出酸甜好喝的「檸檬梅綠」、或滿滿益生菌的「養樂多綠茶」，雙雙買一送一，半價開喝清爽解渴手搖飲料。

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