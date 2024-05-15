「冷氣界愛馬仕」超貴？老闆揭最強優勢　這樣裝比日立、大金便宜

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熊令家電老闆娘日前在Tik Tok分享「2024冷氣一線品牌大攻略」，揭曉「三菱重工」、「富士通」是她問過業內師傅與冷氣業務，最多人選的品牌。她指出，一線冷氣品牌品質好是最基本的，而三菱重工與富士通最加分的，就是它們神奇的保固。
老闆娘指出，一般市占率愈高通常售後服務愈久，她銷售冷氣最看重「售後服務」，直言三菱重工和富士通都有做到增加技師，都可以在5~7天內到府檢修，符合消費者需求。
三菱重工冷氣最強優勢 壓縮機保固15年
她說明，三菱重工是用飛機火箭技術去研發室內機風扇，可以速冷、速暖、低耗電而且又靜音，連續2年官網註冊還有兩種濾網免費寄到府，最強優勢就是，業界唯一壓縮機保固15年。
但不少人一聽到三菱重工就覺得要花大價錢，熊令家電老闆娘指出，實際上新成屋裝三菱重工有一大優勢就是一對多，可以超載負荷183%，直言「價格配起來反而比日X、大X便宜」，而唯一的缺點是安靜到會忘記關機。
三菱重工vs.三菱電機冷氣一樣嗎？內行揭差異
三菱冷氣有分「三菱重工」與「三菱電機」，兩品牌差在哪呢？怡和家電店的強老闆曾拍片解釋，三菱重工只有賣冷氣，台灣由上洋公司代理在台灣做營運。而三菱電機除冷氣之外，日常家電如冰箱、除濕機等有壓縮機的家電，以前是歌林公司代理，2010年後改由三菱電機原廠在台灣做直營。但三菱重工冷氣跟日本產品線的同步率，是比電機來得高一些。
@blancaliao_這篇僅獻給相信闆娘的分享 以及剛好對重工與富士通 有興趣的粉絲們看 最近真的好多酸民 2024闆娘只想好好服務相信我的粉絲與分享我賣這幾年冷氣的心得 如果對於品牌比我更有見解的 歡迎自己拍影片分享 但不要只當鍵盤俠 真的很沒禮貌 但是我是非常歡迎分享自己使用心得 非常非常歡迎，畢竟使用者心得 是可以幫助到正要買冷氣的朋友的👍 #冷氣品牌 #冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電 #保養冷氣 #三菱重工 #富士通 #冷氣日常 #冷氣人生 #空調 #師傅
♬ 含泪跳恰恰 - 谢金燕