不是冷氣！師傅點名「1家電」一年電費噴2.7萬　6耗電家電快換掉

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1、傳統螺紋燈泡
傳統23W螺紋燈泡的耗電量較高，建議改用12瓦的LED燈泡。以客廳、廚房主燈5顆燈泡的燈具為例，改用LED燈泡，一年可以省下800元電費，若3房型家庭，以每房3顆燈泡計算，全面換成LED燈泡，一年最少可以省下1500元電費。
2、待機／掛機的電腦
家中電腦會掛機刷寶嗎？師傅指出，長時間待機、掛機的電腦，其實無形中會吃掉不少電，建議關機或調整電源設定。以待機耗電60瓦的電腦為例，一年可省下1314元電費，若是玩天堂「掛機打寶」，一年隨便都是3200元起跳。
3、電熱水瓶
電熱水瓶是居家泡奶、泡茶好夥伴，但瓶身摸起來總是熱熱的，正是在偷偷耗電中。師傅指出，以4公升電熱水瓶為例，1天就要1度電，一年可省下963元電費。
4、電熱水器
電熱水器的耗電量非常驚人！師傅以50加侖家庭用電熱水器為例，其加熱功率為3000瓦，加熱完一個流程，約耗費10度電，一年就要多花掉至少9125元，如果一天增加1到3次的加熱流程，等於一年可能要多花2.7萬元電費。
師傅指出，家中不管是洗澡、臉盆還是廚房用水都較「混合龍頭」，可能會不小心用到熱水，建議在洗澡前再打開熱水器斷路器，洗完澡要記得關閉，或是加裝定時器控制加熱時間，才能省電。
5、老舊定頻冰箱
老舊定頻冰箱的耗電量較高，建議汰換為新式變頻冰箱。師傅以32年250公升定頻冰箱為例，壓縮機運作時功率飆到160W，但冷度沒有很冷，一年下來吃電量大概會來到744度，電費約1860元電費，然而新式一級節能的變頻冰箱一年耗電量僅約300度，更換就可省下超過1100元電費。
6、定頻冷氣
最後家中的耗電怪獸是傳統定頻冷氣，一啟動電流非常大，經常需要因應環境溫度調整，耗電量可謂極度可觀。師傅建議，購買一級能效變頻冷氣，能省下一半電費。此外，冷氣噸數應選擇比室內空間坪數更大一些，才能更快速冷房且節能。
此外，也強烈建議每2~3周清洗冷氣濾網，根據台電提供數據，可省電10%，在溫度設定上每調高1度也可省電6%。師傅也建議，選擇一級節能能效變頻冷氣時，噸數選比實際坪數稍微大一點，頂樓、西曬則至少大1~2級，才能快速降溫，達到省電效果。