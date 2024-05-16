全聯60元便當輸慘了！這家最低30元被搶爆　打折時間、口味全公開

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貼文引發討論，不少網友一見幸福餐盒打到對折，驚呼：「30元！這是超級幸福便當！」也有同好分享日前買到家樂福原價58元的雞腿幸福便當，打75折、特價只要44元，分享口感直言：「口味調得不錯，只有豆乾是加工品，雞腿是台灣國產雞，滿滿的幸福感。」也有同好稱讚家樂福便當的白飯很好吃。
家樂福30元幸福便當搶購時間公開
30元幸福便當動人心，不少網友追問特價時間從幾點開始？原PO回應，自己約是在下午1點半左右前往賣場，分享給需要的同好。
事實上，家樂福「職人手做便當」有58元及60元兩價位，跟全聯60元便當一樣，都是跟農業部共同合作推出的幸福便當，58元有雞腿、無骨雞排等口味，而60元則是鯖魚口味，圓形便當盒裡除主菜外都會有3樣配菜，菜色不定期變化，不怕吃膩。
《NOWnews今日新聞》記者曾致電家樂福量販店詢問，業者表示，便當上架時間大約是上午10點以及下午4點，每天有兩梯次上架時間，而過了餐期的下午1點以及晚上8點，沒賣完的便當就會開始特價，幸運的民眾可能用最低30元的價格，帶回好吃的便當。
全聯36元幸福便當搶購時間公開
至於全聯60元幸福餐盒，也有不少內行婆媽透露，全聯的便當販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個60元的便當只要36元就可以享用到，實在是非常划算。
不用現場搶 外送也點得到60元便當
家樂福「家速配APP」服務提供便當外送服務，線上開放下單時間午餐為11:00-13:00、晚餐為17:00-19:00，只要一指下單輕鬆送達美味開動。而全聯也提供「全聯小時達」熟食便當外送服務，讓消費者不用出門搶購也能享受幸福美味。