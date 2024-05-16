aespa舞台驚傳失火！事故引發Winter身體不適 晚上直播急喊卡
出道3年半首次推出正規專輯《Armageddon》的南韓超人氣女團aespa，近日推出的首波主打歌〈Supernova〉釋出短短3天已經吸引超過3457萬次點閱，即將在27日釋出的同名主打歌〈Armageddon〉的預告引發粉絲們熱議，成績十分卓越。未料，今（16）日上午aespa竟傳出在《M Countdown》的預錄現場遭遇舞台火警，所幸無人傷亡，不過成員Winter（金旼炡）也因此受影響導致身體不適，缺席晚上的直播，讓不少粉絲十分擔心。
記者張一笙／綜合報導
aespa本月13日推出首張正規專輯《Armageddon》，專輯主軸圍繞著「宇宙」、「世界末日」、「超行星」、「蟲洞」、「麥田圈」等科幻主題創作。《Armageddon》創意十足的構想，讓aespa的首播主打歌〈Supernova〉剛推出就拿下好成績，不少粉絲都在誇讚aespa在MV上下足功夫，就連Karina「人間Ai」的綽號也放進MV中，十分有趣。
不過今日aespa登上韓國音樂節目《M Countdow》的打歌舞台預錄現場時，因為舞台邊的佈景上火花四濺，引發火災事故，工作人員們第一時間就疏散了觀眾與asepa全體成員，火勢很快就被撲滅，並且完成節目預錄。不過成員Winter卻因為事故引發身體不適，因此在公司考量下，決定讓她缺席今晚直播，後續活動將根據身體恢復狀況決定。
Winter也第一時間在社群平台上向粉絲報平安，表示：「沒有人受傷真的太好了！非常感謝大家從凌晨就來支持和應援。多虧你們，讓我第一場表演十分有力氣！再次感謝你們的支持，你們的加油都十分貼心，讓我們這次任務能夠順利完成，所以下次要好好唱歌謝謝你們！」中國籍成員寧寧（寧藝卓）也表示：「謝謝所有的MY（粉絲名）一大早就就到現場支持我們！我們會好好照顧冬天（Winter）的，不要擔心！還有你們的應援都超可愛！謝謝！」
事實上，Winter上月11日才在首爾的大型醫院接受氣胸手術，當時「SM娛樂」表示Winter在手術後應該不會影響專輯回歸計畫及世界巡迴演唱會，但如今卻發生Winter因為氣胸手術後導致身體不適，讓不少粉絲都很擔心。
aespa日前宣布將在8月10日來台，在桃園林口體育館舉辦演唱會，11日門票下午1點開賣，1分鐘內門票就迅速售罄，《NOWnews今日新聞》詢問主辦方「iMe TW」加場的可能性，得到的回覆是：「還不確定，要看韓國藝人檔期！」
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