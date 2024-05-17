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Edwards能否重演20年前「狼王」神劇本？NBA客隊搶七勝率僅24.8%

▲Anthony Edwards在帶隊贏下G6後，與隊友開心慶祝。過往NBA搶七數據對客隊不利，灰狼需要他打出前「狼王」Kevin Garnett式的數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards在帶隊贏下G6後，與隊友開心慶祝。過往NBA搶七數據對客隊不利，灰狼需要他打出前「狼王」Kevin Garnett式的數據。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

明尼蘇達灰狼以115：70在G6打爆丹佛金塊，這對他們來說是一個強而有力的信號，證明他們在打出最高水平的表現時，完全可以戰勝衛冕軍。不過NBA歷史上，客隊搶七在149次中只贏了37次，灰狼若要在丹佛高原上再次擊敗金塊，他們可能將需要Anthony Edwards複製前任「狼王」Kevin Garnett在2004年次輪搶七的頂級表現。

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灰狼讓金塊打出恥辱一戰　但過去NBA搶七客隊勝率僅24.8%

這場比賽灰狼在絕望感之下打出極高強度，讓金塊本場比賽只拿下70分，這是是NBA聯盟自2016年以來所有球隊在季後賽的單場得分最低得分。另外，這也是3屆MVP得主Nikola Jokic加盟金塊後至今，球隊在季後賽的單場最低得分。灰狼此役創造了NBA季後賽史上對衛冕冠軍球隊的最大獲勝分差45分，此前的紀錄為36分。

灰狼能在3連敗的情況下谷底反彈屬實不易，他們是一支堅韌的球隊，不過G7球隊將遭遇更大的挑戰，歷史數據並不站在他們這一邊。NBA史上共打過149場搶七大戰，客隊只拿到其中的37場勝，勝率僅24.8%。

Kevin Garnett在20年前打出史詩一戰　灰狼搶七需要 Edwards再現神跡　

在這樣不利的情況下，灰狼需要有一名領導者挺身而出。在過去灰狼只在季後賽打過一次搶七，發生在20年，2004年的西區次輪，Kevin Garnett在那場比賽23投12中，狂砍32分21籃板2助攻4抄截5阻攻，用全能數據率隊以83：80擊敗沙加緬度國王，晉級西區決賽。

而若要說灰狼目前隊內有誰可以被期望打出Garnett的表現，那肯定就是Anthony Edwards了，在今年季後賽他破繭而出，本輪系列賽前5戰，他場均30.2分4.8籃板5.8助攻，投籃命中率56.4%，三分命中率40.6%，今天則是轟下27分。在G7，灰狼們需要「新狼王」英雄登場。



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