大谷翔平入選開季7大驚奇！大聯盟官網：「打者翔平」太讓人驚訝

大谷翔平繳白卷中斷連3場安打！靠腳程跑出第11盜　道奇2：7紅人

▲道奇球星大谷翔平打擊繳白卷，但靠腳程跑出本季第11次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇球星大谷翔平打擊繳白卷，但靠腳程跑出本季第11次盜壘成功。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（17）日主場迎戰辛辛那提紅人隊，日籍球星大谷翔平在9局下被換代打，雖然全場2打數0安打，但靠著一次保送上壘，跑出本季第11次盜壘成功。9局下道奇攻佔滿壘，但未能上演逆轉秀，終場道奇2：7不敵紅人。大谷翔平今天賽前還特別邀請小球迷開球，並且球隊也發送搖頭娃娃，可惜「大谷日」沒有能夠奪勝。

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道奇先發投手Tyler Glasno不穩　道奇早就落後

道奇先發投手Tyler Glasnow開賽就挨轟，首局被擊出3支安打丟掉2分，3局上再度得點圈危機，被Tyler Stephenson擊出安打再失1分，5局上對De La Cruz投出四壞保送釀禍，De La Cruz連續發動盜壘，一口氣攻佔三壘，接著Glasnow暴投送分，紅人取得4：0領先。

9局上紅人又是一陣猛攻打下3分，擴大至7：0領先，9局下道奇最後反攻，Mookie Betts保送上壘，大谷翔平被換下場，代打的Andy Pages敲內野安打，接著在兩人出局、滿壘情況下，Gavin Lux擊出右外野安打，一棒打回2分，但這也是道奇全場的總分，以5分之差吞敗。

Glasnow主投5局被擊出6支安打，包括Will Benson擊出的陽春全壘打，一共失掉4分，投出8次三振和1次保送，以敗投候選人退場。反觀，紅人採取投手車輪戰，全場共派出7名投手，成功壓制道奇「MVP」打線，讓大谷翔平、Betts和Freddie Freeman安打數都掛蛋。

本場比賽結束後，大谷翔平2打數0安打，1保送和1次三振，打擊三圍為.360/.430/.669，也中斷連續3場安打。

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