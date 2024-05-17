大谷翔平繳白卷中斷連3場安打！靠腳程跑出第11盜　道奇2：7紅人

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道奇先發投手Tyler Glasnow開賽就挨轟，首局被擊出3支安打丟掉2分，3局上再度得點圈危機，被Tyler Stephenson擊出安打再失1分，5局上對De La Cruz投出四壞保送釀禍，De La Cruz連續發動盜壘，一口氣攻佔三壘，接著Glasnow暴投送分，紅人取得4：0領先。
9局上紅人又是一陣猛攻打下3分，擴大至7：0領先，9局下道奇最後反攻，Mookie Betts保送上壘，大谷翔平被換下場，代打的Andy Pages敲內野安打，接著在兩人出局、滿壘情況下，Gavin Lux擊出右外野安打，一棒打回2分，但這也是道奇全場的總分，以5分之差吞敗。
Glasnow主投5局被擊出6支安打，包括Will Benson擊出的陽春全壘打，一共失掉4分，投出8次三振和1次保送，以敗投候選人退場。反觀，紅人採取投手車輪戰，全場共派出7名投手，成功壓制道奇「MVP」打線，讓大谷翔平、Betts和Freddie Freeman安打數都掛蛋。
本場比賽結束後，大谷翔平2打數0安打，1保送和1次三振，打擊三圍為.360/.430/.669，也中斷連續3場安打。
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