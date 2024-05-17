大谷翔平入選開季7大驚奇！大聯盟官網：「打者翔平」太讓人驚訝

Anthony Edwards重摔仍砍27分！「新狼王」已現身 金塊G7扛得住？

▲Anthony Edwards今(17)日系列賽G6，儘管在第三節比賽因重摔受傷，但在短暫治療後就迅速回到場上，終場還砍下全場最高27分，儼然成為灰狼隊新一代的「新狼王」。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards今(17)日系列賽G6，儘管在第三節比賽因重摔受傷，但在短暫治療後就迅速回到場上，終場還砍下全場最高27分，儼然成為灰狼隊新一代的「新狼王」。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃西區季後賽次輪，今（17）日灰狼隊在主場面臨背水一戰，而此役灰狼靠著當家少主Anthony Edwards砍下全場最高27分，終場率灰狼以115:70擊敗金塊，將系列賽扳平為3:3平手。Anthony Edwards今年在季後賽上屢屢展現出驚人的個人能力，儼然已成為繼傳奇球星Kevin Garnett之後，灰狼新一代當家的「新狼王」，Edwards能否率隊在G7再度搶下勝利，續寫屬於這支灰狼隊的故事，也成為外界關注焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

Edwards年僅22歲　卻已展現出大將之風


Anthony Edwards現年年僅22歲，很難想像年紀如此輕的他，如今卻已經成為灰狼團隊最重要的支柱之一，同時他在場上展現出的領導能力，以及暫停時場下向隊友的喊話，表現都相當成熟，也難怪Edwards被不少球迷封為是「喬丹之子」，甚至連Michael Jordan在看到他的表現時，也忍不住讚賞這位小夥子，並說到Edwards真的「很特別」，對他的表現刮目相看。

事實上Anthony Edwards今年在例行賽的表現就很亮眼，場均能夠得到25.9分、5.4籃板、5.1助攻。他的投籃命中率則為46.1%，三分球也有35.7%的水準，同時得分與助攻數都是歷年最佳，且未來極有可能個人的數據將越來越可怕。


季後賽個人數據驚人　G7灰狼需要他再度證明自己


來到了季後賽，Anthony Edwards更是展現出毫不怯場的個性與實力，本輪系列賽前5戰，Edwards的數據更可怕，場均攻下30.2分、4.8籃板、5.8助攻，投籃命中率高達56.4%，三分命中率則為40.6%，今日G6則是轟下全場最高27分。G7他能否再度證明自己，同時率隊闖進久違的西區冠軍賽，外界也正等著看。

而根據美媒《ESPN》記者Dave McMenamin報導，Anthony Edwards在上一場G5球隊輸球之後，與金塊球館更衣室的一位工作人員，雙方進行了簡短的對話。Edwards說：「你讓我們倒楣了。」而這位工作人員回覆：「我喜歡我們的機會與處境，你期待我說什麼？」隨後Edwards則是點了點頭，並回答：「我們第七場再見。」

如今Edwards確實信守不久前的承諾，率領球隊殺進搶七，但灰狼還有一個數據不站在他們那邊，那就是在NBA歷史上，客隊在關鍵的搶七戰上，在149次中只贏了37次，勝率僅24.8%。灰狼若想要在丹佛高原上再次擊敗金塊，除了需要Anthony Edwards複製前任「狼王」Kevin Garnett過去的頂級表現，其餘球員包含了Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert、Mike Conley等人，都要有所表現才行。


更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

  

生死戰誰能拿下？灰狼隊史搶七大戰勝率百分百　金塊曾大逆轉快艇

NBA／灰狼主場大勝金塊找回信心！主帥Finch：下一場G7會很有意思

快評／灰狼再度「變招」守Nikola Jokic　G7哨音鬆緊將影響勝負

灰狼115:70打爆金塊！「蟻人」Anthony Edwards狂攻27分逼入第7戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生