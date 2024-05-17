Anthony Edwards重摔仍砍27分！「新狼王」已現身 金塊G7扛得住？

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Edwards年僅22歲 卻已展現出大將之風
Anthony Edwards現年年僅22歲，很難想像年紀如此輕的他，如今卻已經成為灰狼團隊最重要的支柱之一，同時他在場上展現出的領導能力，以及暫停時場下向隊友的喊話，表現都相當成熟，也難怪Edwards被不少球迷封為是「喬丹之子」，甚至連Michael Jordan在看到他的表現時，也忍不住讚賞這位小夥子，並說到Edwards真的「很特別」，對他的表現刮目相看。
事實上Anthony Edwards今年在例行賽的表現就很亮眼，場均能夠得到25.9分、5.4籃板、5.1助攻。他的投籃命中率則為46.1%，三分球也有35.7%的水準，同時得分與助攻數都是歷年最佳，且未來極有可能個人的數據將越來越可怕。
季後賽個人數據驚人 G7灰狼需要他再度證明自己
來到了季後賽，Anthony Edwards更是展現出毫不怯場的個性與實力，本輪系列賽前5戰，Edwards的數據更可怕，場均攻下30.2分、4.8籃板、5.8助攻，投籃命中率高達56.4%，三分命中率則為40.6%，今日G6則是轟下全場最高27分。G7他能否再度證明自己，同時率隊闖進久違的西區冠軍賽，外界也正等著看。
而根據美媒《ESPN》記者Dave McMenamin報導，Anthony Edwards在上一場G5球隊輸球之後，與金塊球館更衣室的一位工作人員，雙方進行了簡短的對話。Edwards說：「你讓我們倒楣了。」而這位工作人員回覆：「我喜歡我們的機會與處境，你期待我說什麼？」隨後Edwards則是點了點頭，並回答：「我們第七場再見。」
如今Edwards確實信守不久前的承諾，率領球隊殺進搶七，但灰狼還有一個數據不站在他們那邊，那就是在NBA歷史上，客隊在關鍵的搶七戰上，在149次中只贏了37次，勝率僅24.8%。灰狼若想要在丹佛高原上再次擊敗金塊，除了需要Anthony Edwards複製前任「狼王」Kevin Garnett過去的頂級表現，其餘球員包含了Karl-Anthony Towns、Rudy Gobert、Mike Conley等人，都要有所表現才行。
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