大谷翔平背部又出狀況？9局又被提前換下場　教頭揭露真實原因

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日前大谷翔平作客聖地牙哥教士，因背部緊繃於9局被換代打，雖然傷勢情況不嚴重，經過短暫休息之後，就重新回到先發打線，但今天比賽大谷再次提前下班，引起媒體的關注，深怕大谷是否身體又出狀況。對此，道奇主帥Roberts強調，提前換下大谷翔平與背部緊繃無關。
事實上，大谷翔平被換下場是出於輪休安排，因為目前道奇正處於13連戰當中。今年大谷翔平轉戰道奇，教頭Dave Roberts花很多時間與大谷溝通，明確劃分了教練與球員的職責，在球團利益以及確保大谷翔平健康的考量之下，希望讓大谷可以專心休息。
道奇送搖頭娃娃擠爆球場 大谷：非常榮幸
另外，今日對戰辛辛那提紅人隊比賽前，道奇舉辦活動贈送全場「4萬名」先到場的球迷大谷翔平的搖頭娃娃，吸引多達5萬3527名觀眾進場，締造本季大聯盟單場最多進場人數紀錄。
被問到主場湧進爆滿的觀眾，大谷翔平直呼非常壯觀，「身為球員我感到很榮幸，這是很美妙的感覺。」不過道奇最終以2：7不敵紅人落敗，大谷覺得有些遺憾，「如果能夠贏得這一場比賽就更好了，希望能成為球迷最棒的回憶。」
紅人De La Cruz單場4盜 讓大谷翔平驚艷
值得一提的是，紅人快腿Elly De La Cruz在今日比賽演出「單場4盜」，在開季前44場比賽就完成30盜，成為繼1996年Kenny Lofton後的第一人，也是自1901年以來，歷史第7位達此成就的球員。
De La Cruz超音速快腿也吸引大谷翔平的注意，大谷表示：「他是一名出色的選手，我認為他是紅人得分的關鍵，他的表現非常出色。」
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