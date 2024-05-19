買冷氣「內行不選大賣場」　室內設計師揭真相：專業、細節差很多

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豪哥指出，冷氣室內機得設置銅管進行排水，如果沒有做冷氣包管、天花板的話，就算看到一堆管線在頭頂亂竄，如果因為預算考量而不施作天花板，也是可以，只是美觀度就不能要求了。
師傅公開冷氣安裝兩重點：拉銅管、加強排水
星鋐空調規劃公司的小沈師傅也在片中分享冷氣施工重點，一是在拉銅管時要注意不能折到，「不能直角，要有曲線」，二是排水要做加強，要是沒有做加強的話，當冷氣冷凝水經銅管進到牆壁上水孔時，可能會因溫差造成「冒汗」現象，久了會把裝潢弄濕，導致發霉甚至損毀。
小沈師傅說明，裝潢配管是使用硬材質的PVC（聚氯乙烯樹脂）接頭，而不是直接把冷氣的軟管（銅管）直接穿近梁柱或牆面預留的排水孔，主要是因為窗簾盒會壓縮轉折點，久了會折到，影響排水，如果沒配置好的話容易堵塞，因為裝潢後全都包起來，日後要維修要開孔，也不容易修復。
豪哥也點出另個冷氣安裝較少人留意到的細節，就是冷氣室內機在安裝時，需要做「偏心」，要稍微偏向排水位置方向，有利排水，因此冷氣廠商與木作師傅的搭配就十分重要。
木工師傅也分享，一般冷氣室內機下緣到樓頂頂板基本上要距離40公分，最小可以到38公分，一般室內機高度在28~30公分，預留迴風空間，也方便安裝與拆卸。豪哥直言，上述冷氣安裝的拉銅管、排水加強，以及與木工師傅間的搭配，這些細節與專業，正是賣場冷氣與專業冷氣廠商的差異。
家電老闆娘評賣場冷氣、冷氣行差異 售後服務也是一關鍵
熊令家電老闆娘也曾分享賣場冷氣、連鎖店與專業冷氣安裝公司的差別，直言「大賣場、連鎖店從來都不是他們自己在安裝，他們永遠沒辦法比冷氣安裝公司的師傅更了解各大品牌優勢，甚至是售後服務、品質是否穩定來推薦你最適合的品牌」。
有些人或許會說，冷氣安裝公司或者家電行，不就也會推薦自己有簽約的品牌。但老闆娘說，一家冷氣公司敢簽約這個品牌，讓師傅出去推薦，絕對是對於這個品牌的品質以及售後服務都有保證，「一台冷氣至少要服務一個客戶5年以上，冷氣安裝公司不會想賣一個沒品質的品牌，而砸了自己的招牌」。
■本文部分內容經「哈赫蒙室內裝修｜設計師豪哥」YouTube頻道授權引用。原始出處：冷氣安裝細節｜什麼是冷氣包管?｜不做天花板行不行｜