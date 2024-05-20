梅雨季來臨牆壁發霉怎麼辦？只刷油漆沒有用　達人教3招快速除霉

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第一招：噴酒精
適用剛長出來、較輕微的發霉，可先用軟毛刷輕輕刷發霉的牆面，刷完在牆面噴上酒精，稍微停留片刻後，再用乾抹布輕輕擦拭即可，注意擦的時候別太用力，以免把油漆給擦掉漆了。
第二招：噴漂白水
適用長出來一陣子、中級程度的發霉，先用砂紙磨去發霉牆表面，再噴上稀釋漂白水，停留約30分鐘後，可以見到霉斑慢慢褪色，等霉斑褪色得差不多時，就可以用乾抹布輕輕印壓吸乾。
至於漂白水的比例，專家建議可先用漂白水1、水99的1：99比例試試效果，如果成效不彰，可改為1：50，要是陳年霉菌，則可能要用到1：10，但操作時要記得戴上口罩與手套，以免因漂白水引發過敏等不適。
第三招：噴專用去霉劑
適用頑強陳年霉菌。專家指出，可選擇市售牆壁專用的去霉劑，雖然成鱝類似漂白水，但滲透性較強，使用方法與第二招相同，先用砂紙磨去發霉牆表面，噴上去霉劑並停留約30分鐘，見霉斑褪色後即可用乾抹布按壓擦乾。
濕度>50霉菌孳生 定期除濕很重要
不過，無毒教母譚敦慈曾指出，霉菌喜歡潮濕環境，只要11度C、濕度50度以上就會開始生長，而台灣一年有300天都是這樣的狀態，非常適合霉菌生長。因此，乾燥是最好的解決方法，建議濕度超過60度就要除濕，廁所也要留意通風，定期除濕。
譚敦慈提醒，霉菌是由很多菌絲組成，而且會飛，證實是過敏氣喘最重要的來源，萬一家中發霉卻置之不理，會讓過敏加劇，嚴重還會傷肝腎。