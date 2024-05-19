獨行俠季中交易改變體質！Washington、Gafford成球隊闖西冠關鍵

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獨行俠季中慧眼識英雄 找來Washington、Gafford助陣
回過頭來回顧獨行俠今年季中的這2筆交易，當時他們先是從華盛頓巫師獲得球隊欠缺的禁區戰力Daniel Gafford，隨後並送出Grant Williams、Seth Curry以及2027年首輪籤，向黃蜂隊換來P. J. Washington。
對於這2筆交易案，獨行俠總管Nico Harrison當時受訪時表示，「P.J. Washington在場上能夠補足球隊高度不足的問題，且他十分全面，能送出火鍋也能護框，這是球隊需要的。至於Daniel Gafford，他的護框能力也十分不錯，且擋拆做得十分扎實，能很好地幫助Luka Doncic和Kyrie Irving。」
本賽季初期獨行俠主要遭遇到主力球員傷勢問題，以及球隊在板凳的深度不夠充足，尤其是禁區更是如此，也導致獨行俠的禁區在賽季初，屢屢成為對手進攻重點之一，這也讓總管決定透過交易補強，如今看來是再正確不過的決定。
2人皆相當適應團隊球風 成獨行俠闖西冠關鍵
而在P. J. Washington以及Daniel Gafford來到球隊之後，一切似乎都有所不同，Washington的到來不僅增添了獨行俠團隊的進攻火力，也靠著他超過200公分的身高，在防守上表現相當出色，有時甚至會去看防對方的中鋒球員，讓Gafford、Lively等人可以在後面等待協防，疏緩他們的防守壓力。
至於Daniel Gafford的打法雖然偏向傳統的苦工型中鋒，但他的「吃餅」能力相當不錯，同時在防守上，也能補上獨行俠在防守端上的不足，鞏固好球隊禁區，如今也成為獨行俠的主戰中鋒，不過後續他將面臨更大的挑戰，不論是金塊隊的Nikola Jokic，還是灰狼隊的Rudy Gobert，都是相當不好惹的對手。
獨行俠如今也成為第一支晉級西區冠軍賽的球隊，而根據統計，獨行俠明星後衛Kyrie Irving生涯在取得聽牌的情況下，戰績總計14勝0敗，生涯從沒有在關門戰上輸過球，今天Irving也攻下了22分，可說是「關門戰」之王。這些年來他已成熟許多，同時在場上以身作則，也成為Luka Doncic身邊最大的得力助手。
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