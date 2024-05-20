《The 8 Show》為了搶錢「把柳俊烈眼睛扒超開」！他一直喊：好痛

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《The 8 Show》中，受邀參加「The 8 Show」遊戲的參賽者，包含沒錢、無生存意志、生活不如意的人，他們被送達表演廳後，選擇一個數字就開始加入遊戲，該數字正為眾人的房間樓層，每一層「每過1分鐘」都會跳表累積獎金，樓層越高，跳表的金額也越高，1樓為每分鐘1萬韓元，8樓則是每分鐘34萬韓元；而流逝的時間則由參賽者爭取，玩法非常簡單，就是以「有趣的Show」博得收看的關主開心，內容越精彩，給的時數就越多。
因為影集主軸是「用時間，賺大錢」，若現實生活只能選一項，導演韓在林表示：「我覺得時間比較好吧，有時間就能賺錢！」千玗嬉想法跟導演一樣，不僅如此還獲得自由，「而且時間對所有人都是公平的，所以我更想擁有時間。」柳俊烈認為錢存在世上的理由，就是為了「購買時間」，所以他也選擇時間。
8樓超爽但好壓迫 柳俊烈選擇7樓「當副班長」
劇中，每一位演員一到時間，就要關在房間不能出來，劇組就這樣拍了10個多月，大家每天都在密閉空間拍戲，所以到了殺青那天，千玗嬉覺得重獲新生：「8樓的人（劇中角色）最後都不想逃脫那個地方，但我最後覺得終於可以離開了，所以歡呼也覺得痛快！」反觀柳俊烈很享受待在片場，因為所以有事都能在掌握之中，「演員只要集中在演戲就OK，是個很舒服的空間，當然在室外拍攝也會有不同的感覺，在熟悉的地方進行一樣的事，就有不同的趣味，因為這次的感受，希望下部作品也能在有片場的地方拍」。
千玗嬉坦言不喜歡競爭，只喜歡單純享受遊戲，如果現實生活真的有「The 8 Show」，她不會去參加，「比起這個，我比較喜歡去旅行，體驗文化跟吃美食，那種比較療癒的事情。」柳俊烈覺得大家一起玩遊戲，很像在參加校外教學，所以有機會的話，他願意參加一次真實版的「The 8 Show」。
2人表示，雖然遊戲中的8樓是最讚的空間，但柳俊烈會選擇睡在7樓，他說：「比起當班長，副班長好像比較好，可以不用有那麼壓力責任，而且也需要能依靠的人，覺得當leader很有負擔，所以就選7樓。」
用一技之長換取時數 千玗嬉要批10片瓦片
劇中，柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑原以為「跑樓梯」就能累積時數，8人拚命1樓、8樓往返跑，關主起初覺得眾人「單純可愛」，大方給予時數，最後越看越無聊，眾人才發現增加時間的方式，就是有趣的Show，於是大夥決定舉辦才藝表演，分工賺時間。問及要秀一技之長才能生存，千玗嬉比起「用鼻子吹笛子」，她會選擇「批10片瓦片」，她自認力氣大，加上一直都想嘗試動作戲，所以批瓦片對自己來說，相對簡單一點。
輪到各角色一一表演時，朴正民一開始以鼻子吹直笛的方式，成功賺取20小時，其他人則表演批瓦片、跳舞、唱歌、演默劇等，但最狂的則為千玗嬉跟朴海俊的「A片表演」，2人的表現讓收看觀眾相當滿意，整整幫大家加長69小時，其他人雖然感到害羞，但也無可奈何，只好乖乖聽命於千玗嬉。
拍攝太危險 醫師、護理師全程待命保護藝人
原本大家分工賺取時數，最後卻因為自私人性而變調，其中包含「撐開眼皮撐罰」的環節，導演分享當下的拍攝，其實並不危險，「那場戲，工作人員都會先試過，沒有看起來那麼危險，眼睛兩邊會貼膠帶，不是直接去壓迫眼睛，片場也有醫師、護理師待命，也有能做緊急措施的人員，在醫療人員的幫助下安全地進行了拍攝。因為每一位拍攝需要30秒左右，所以眼淚只有掉一點點，是不得已才流淚，但最困難的是8個人都在的時候，演員們都很傑出，相對擔任導演的我，感覺有點壓力」。
劇中荒誕又寫實的風格，以及折磨人的手法、人類恐怖本性的描寫，不禁讓人想到美國邪典《發條橘子》，導演承認有想到《發條橘子》的劇情，但沒有參考，聊到讓人印象深刻的「撐眼拷問戲」，導演說：「之後確認才知道，《發條橘子》的拍攝手法確實在眼裡放東西，演員差點失明，我們沒有那樣做，換作當年或許會，不過現在可以透過特效，我們沒有真的撐開大家眼睛，其實應該要放進去才對，我們只貼了膠帶，當然一定會有沒辦法閉眼睛的不適感，演員都有感受到不舒服，但大家也都撐過去了，實際拍攝時，睜眼的時間沒有那麼長，頂多30秒吧，是在很安全的狀況下拍攝，只有柳俊烈一直說睜著很痛，他有在喊痛。」突然被點名的柳俊烈，默默發聲說：「可能是我眼睛比較小...」結果鏡頭切換對準他，柳俊烈作勢睜大他那雙招牌小眼睛，笑翻全場。
柳俊烈認了「比較理性」愛打安全牌 討厭大家感到不舒服
《The 8 Show》的8名住戶都有不同性格，但是柳俊烈自認跟飾演的「3樓男」裴真秀有幾分相似，他說：「我演戲都是從我自己的視角出發，我跟3樓有很多不同的不方，也有一些相似處，比如說理性行事、希望大家能舒服一點，還有在判斷時會挑比較普通、中庸的部分，當然不同的情況會有不同選擇，偶爾也會做出預料之外的事，但理性判斷的部分，真的跟3樓滿像的。」
《The 8 Show》是以裴真秀創作的Naver網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編的影集，漫畫在全球累積超過3億觀看次數，由電影《The King》、《緊急迫降》導演韓在林編劇並執導，他重新詮釋「8」這個數字，並透過誘人的獎勵機制激發人性最深層的欲望，宛如《魷魚遊戲》翻版，5月17日一上架就引發話題，成功掀起追劇潮，全8集已可至Netflix收看。
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