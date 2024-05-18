《The 8 Show》收看資訊、劇情介紹！主角為了錢「生殖器被閹掉」

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劇中，受邀參加「The 8 Show」的參賽者，包含沒錢、無生存意志、生活不如意的人，他們被送達表演廳後，選擇一個數字就開始加入遊戲，該數字正為眾人的房間樓層，每一層「每過1分鐘」都會跳表累積獎金，樓層越高，跳表的金額也越高，1樓為每分鐘1萬韓元，8樓則是每分鐘34萬韓元；而流逝的時間則由參賽者爭取，玩法非常簡單，就是以「有趣的Show」博得收看的關主開心，內容越精彩，給的時數就越多。
《The 8 Show》8位男女主角各有來頭 全是影帝影后
柳俊烈、千玗嬉、朴正民、李烈音、朴海俊、李周英、文晶熙、裴晟佑為影集的主角，各位演技精湛，幾乎都入圍過堪比台灣金鐘獎跟金馬獎的「百想藝術大賞」跟「青龍影帝獎」頒獎典禮，各個大有來頭。
柳俊烈是經典韓劇《請回答1988》的男主角，亦是去年「第59屆百想藝術大賞」的影帝，演技早已備受肯定；不過他近期最受關注的新聞，則是與惠利、韓韶禧的戀情，私事更直接模糊《The 8 Show》的記者會焦點，「吃瓜影響力」可見一斑。
今年37歲的千玗嬉有一張娃娃臉，早在2014年27歲時，就以《青春勿語》拿下當年「第35屆青龍電影獎」的影后殊榮，她也因此成為南韓「因信賴而觀看的演員」的女星之一；《The 8 Show》是她第一部網路劇，沒想到一推出就爆紅，千玗嬉以此參戰下一屆影視典禮的機會非常高。
朴正民是南韓最熟知的「超強綠葉」，知名電視電影《魔鬼對決》、《陽光先生》、《地獄公使》、《分手的決心》、《神鬼海底撈》都能見到他身影；朴正民這次在《The 8 Show》中飾演機智領導角色，亦黑亦白的表現，讓其他參賽者都臣服於他。朴正民接下來也有參演玄彬新片《哈爾濱》、姜棟元新片《戰，亂》2部電影，演藝事業相當忙碌。
李烈音是星二代，媽媽為演員尹英珠，李烈音曾演出過《金權性內幕》、《緊急迫降》等電影，在《無法抗拒的他》飾演韓韶禧的情敵備受關注；她也因為《緊急迫降》的關係，結識相戀導演韓在林，《The 8 Show》正為2人第二部合作的作品。
講到朴海俊，不得不提2020年轟動亞洲觀眾的不倫劇《夫婦的世界》，他在《夫婦》中飾演深愛老婆金喜愛，同時愛上「最美小三」韓韶禧的渣男，荒謬台詞「陷入愛情難道是罪嗎？」更成為網友津津樂道的話題，朴海俊因此大爆紅。他之後拿到坎城名導是枝裕和的《嬰兒轉運站》參演機會，出演的《12.12：首爾之春》亦是今年「第60屆百想藝術大賞」大賞贏家；這次在《The 8 Show》飾演的角色亦是突破演技，除了跟千玗嬉有火熱戲碼，生殖器官也慘被閹掉，相當犧牲。
李周英是一位模特兒，2015年演員出道後，以《身價》獲得第14屆韓亞國際短片電影節「短片最佳演員獎」和第10屆了不起的短片電影節「了不起的演員獎」。她在《The 8 Show》中，是最有正義感的參賽者之一，不同於柳俊烈、千玗嬉、李烈音、朴海俊為了錢不擇手段，她更在乎低層參加者的安危，是個暖心的存在。
文晶熙是南韓資深演員，韓國各大影視頒獎典禮都參加過，也拿過「第33屆青龍電影獎」最佳女配角殊榮。她在《The 8 Show》飾演的「文貞」，也是不忍看大家自相殘殺的角色，跟李周英一樣，因為善良容易吃虧，卻也是解決黑心參賽者的重要人物之一。
裴晟佑曾入圍過「百想藝術大獎」、「青龍電影獎」、「大鐘獎」等三大典禮，但在2020年因為酒駕被迫中斷演藝事業，《The 8 Show》為他復出洗白之作，劇中飾演1樓最低層的「掰咖」相國，為了家庭生計只好參加「The 8 Show」賺取獎金。裴晟佑在記者會上，也對於酒駕的不良行為跟大眾道歉，是否能以作品換回觀眾信任，有待日後觀察。
《The 8 Show》是以裴真秀創作的Naver網絡漫畫《金錢遊戲》和《爭奪遊戲》合二為一進行改編的影集，漫畫在全球累積超過3億觀看次數，由電影《The King》、《緊急迫降》導演韓在林編劇並執導，他重新詮釋「8」這個數字，並透過誘人的獎勵機制激發人性最深層的欲望，宛如《魷魚遊戲》翻版，5月17日一上架就引發話題，成功掀起追劇潮，全8集可至Netflix收看。
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