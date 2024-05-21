5月報稅季加碼！必勝客、達美樂大披薩199元 拿坡里炸雞買一送一
5月報稅季進入月底別怕，速食業者瘋狂加碼優惠幫省荷包，必勝客、達美樂外帶大披薩都只要199元，拿坡里炸雞桶「買一送一」，超狂好康吃大餐也好划算，美食情報一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
📌必勝客：平日外帶8款「大披薩199元」起
必勝客驚喜回歸平日外帶大披薩199元優惠！即日起至5月31日，平日到全台必勝客門市外帶，單點13吋6款大披薩，爽吃夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮都只要199元；而點選全新海陸總動員、火辣墨西哥肉肉2款口味則需加價40元升級，也能以划算239元嚐鮮。
最後一週假日5月25日、5月26日，還有全台必勝客門市「週末外帶單點大披薩半價」優惠，13吋大披薩夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員、火辣墨西哥肉肉共8款口味都只要半價，划算吃起來。
📌達美樂：「金鑽鳳梨夏威夷披薩」199元
達美樂即日起至5月26日，爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！官方粉專還加碼抽獎活動，有機會抽中「夏威夷 雙人來回機票」（價值約80000元）；官方LINE則有「天天抽免費披薩」好康，只要加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有機會抽中「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。
📌拿坡里：炸雞桶「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，「8塊酷滋炸雞桶」可享「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，吃得到新鮮炸製的香脆微辣滋味，相當於爽吃炸雞「買8送8」好誘人。會員使用三商i美食卡還有限定優惠，憑APP用3點領取優惠券，2桶「8塊酷滋炸雞桶」再省10元「只要389元」，即日起至6月5日開放領券，可兌換至6月10日好大方。