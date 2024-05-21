星巴克、清原買一送一！大苑子7元端午優惠　麻古楊枝甘露免費喝

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星巴克今「夏日推薦指定品項」好友分享日，5月21日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。「夏日推薦清單」指定品項為摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、醇濃抹茶那堤、經典巧克力、蜜桃茉莉風味青茶。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
明（22）日起星巴克開喝最新SUMMER PARADISE夏日數位體驗，連續18天爽喝星巴克「買一送一」到6月8日！只要完成數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠。5月20日至5月21日預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月12日，現在就先把優惠券領起來。提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得活動連結；活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
📌清原芋圓：限店「買一送一」 台南人嗨喝
清原芋圓又有「買一送一」限店優惠！清原芋圓台南金華店於Uber Eats外送平台上，祭出專屬回饋活動，今5月21日最後一天，爽喝芋頭沙西米露、冬瓜檸檬「買一送一」，台南人把握時間搶喝一波。
清原芋圓 台南金華店
地址：台南市南區金華路二段240號
電話：06-2637006
📌大苑子：端午「限時7元」優惠
大苑子提早開跑端午節優惠活動，大苑子鮮果商城5月20日至6月2日連續14天，購買限定套組可享人氣HPP瓶裝飲品加購價「只要7元」限時優惠；仙草甘茶套組還加贈「百年仙草束口袋」，夏天消暑解渴超適合；即日起至5月30日，大苑子鮮果商城全站不限品項、不限金額消費，限量150組「運費7元」就送到家；5月31日至6月2日連續3天日「7元喝大苑子」，每日特選精選六顆柳丁汁、旺來芭樂在一起250mL、翡翠檸檬在一起250mL，每款都只要7元， 數量有限。
📌麻古茶坊：買MACU & SNOOPY聯名週邊商品「楊枝甘露免費喝」
麻古茶坊即日起開賣MACU & SNOOPY聯名史努比環保杯、水壺及旅行箱，即日起至5月25日，只要購買保溫杯就送電子金萱回購券5張(700ML)、購買冷水壺則送電子金萱回購券5張(500ML)、購買旅行箱大放送出電子楊枝甘露兌換券2張(L)。電子金萱回購券兌換至7月31日、電子楊枝甘露兌換券可於6月1日至8月31日使用。
提醒大家，活動票券限原店購買門市兌換，且需使用SNOOPY聯名商品才能享此券優惠；非會員可購買環保杯、冷水壺與行李箱，但無法享有回購券及楊枝甘露兌換券；保溫杯、冷水壺、行李箱，可電話訂購自取，但不開放門市外送訂購；優惠不併用；數量有限，售完為止。