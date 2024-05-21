苦練決勝負、人品定優劣！兄弟吳俊達難忘「職棒之父」洪騰勝教誨

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61歲的吳俊達，花蓮縣出生，因腳程快，上壘率高，曾多次擔任兄弟前段棒次，而他早在職棒5年就退休，是第一位也是最後一位在台北市立棒球場退休的職棒球員。
提到洪騰勝，吳俊達也說：「他個性穩重，說話很有份量，並且不會亂罵人，常跟我們說不要放棄比賽，要求態度。」
洪騰勝發獎金不手軟 他是怎樣的人？
吳俊達回憶，洪騰勝做事很執著，並且很有想法，他會要求嚴格球員的行為舉止，有問題就開除，但他也大方，只要球員打擊表現好，甚至一場球打擊率高達5成，就會送獎金，並且還會加碼。
吳俊達說：「當時我們球隊人不多，只有11位左右，不能受傷，或是受傷了硬打，流血了包紮再打，因為獎金高，所以大家也都拚了。」
他回憶，有一次兄弟下高雄比賽，他住在名人飯店，隔天洪老闆請客，他卻走不到飯店，緊急送往大同醫院急診，打點滴、恢復後才回飯店休息。
沒想到晚上比賽要前往球場，吳俊達被排在第一棒，他十分驚訝，洪騰勝說：「不要再說了，有問題到球場再看。」態度比較強硬，但也希望要有拚勁。
結果吳俊達那場比賽對戰三商虎王牌「火車」涂鴻欽，吳俊達4打數2安打，還真的拿到獎金，也避免身體有狀況。
職棒成立功不可沒 吳俊達感念洪騰勝
吳俊達認為，他看到報導說洪騰勝財務、桃花風波等的狀況十分生氣，他始終對洪老闆保持「感恩」，因為當時他要離開職棒，兄弟隊還幫他辦引退儀式，並且感謝他三連霸的付出。
洪騰勝當時也把一些業餘培養好手羅世幸、孫昭立都送到味全，並沒有只想要奪冠軍，而他要求球員要對得起「買票的觀眾」，就像他的名言，「苦練決勝負、人品定優劣」，希望球員也可以做到這樣的精神。
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