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苦練決勝負、人品定優劣！兄弟吳俊達難忘「職棒之父」洪騰勝教誨

▲職棒之父洪騰勝是怎樣的人？吳俊達認為沒有他就沒職棒。（圖／NOWnews資料照）
▲職棒之父洪騰勝是怎樣的人？吳俊達認為沒有他就沒職棒。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/台北報導

名人堂花園大飯店近期傳出財務危機，並且疑似積欠員工薪資，讓員工火大不滿，而矛頭指向董事長洪騰勝，他過去創立兄弟飯店以及成立兄弟象棒球隊，並且打造中華職棒，功不可沒，但卻被媒體爆料深陷桃色風波、債務問題，讓他晚年看來十分淒涼，對此，前兄弟象球員吳俊達表示，「我看到報導很生氣，洪董事長為職棒做了很多事，沒有他也沒有現在的中職。吳俊達透露，兄弟精神「苦練決勝負、人品定優劣」這兩句話也是洪騰勝的名言，讓他一生受用。

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吳俊達第一位退休職棒球員　回憶洪騰勝個性

61歲的吳俊達，花蓮縣出生，因腳程快，上壘率高，曾多次擔任兄弟前段棒次，而他早在職棒5年就退休，是第一位也是最後一位在台北市立棒球場退休的職棒球員。

提到洪騰勝，吳俊達也說：「他個性穩重，說話很有份量，並且不會亂罵人，常跟我們說不要放棄比賽，要求態度。」

洪騰勝發獎金不手軟　他是怎樣的人？

吳俊達回憶，洪騰勝做事很執著，並且很有想法，他會要求嚴格球員的行為舉止，有問題就開除，但他也大方，只要球員打擊表現好，甚至一場球打擊率高達5成，就會送獎金，並且還會加碼。

吳俊達說：「當時我們球隊人不多，只有11位左右，不能受傷，或是受傷了硬打，流血了包紮再打，因為獎金高，所以大家也都拚了。

他回憶，有一次兄弟下高雄比賽，他住在名人飯店，隔天洪老闆請客，他卻走不到飯店，緊急送往大同醫院急診，打點滴、恢復後才回飯店休息。

沒想到晚上比賽要前往球場，吳俊達被排在第一棒，他十分驚訝，洪騰勝說：「不要再說了，有問題到球場再看。」態度比較強硬，但也希望要有拚勁。

結果吳俊達那場比賽對戰三商虎王牌「火車」涂鴻欽，吳俊達4打數2安打，還真的拿到獎金，也避免身體有狀況。

職棒成立功不可沒　吳俊達感念洪騰勝

吳俊達認為，他看到報導說洪騰勝財務、桃花風波等的狀況十分生氣，他始終對洪老闆保持「感恩」，因為當時他要離開職棒，兄弟隊還幫他辦引退儀式，並且感謝他三連霸的付出。

洪騰勝當時也把一些業餘培養好手羅世幸、孫昭立都送到味全，並沒有只想要奪冠軍，而他要求球員要對得起「買票的觀眾」，就像他的名言，「苦練決勝負、人品定優劣」，希望球員也可以做到這樣的精神。

▲職棒之父洪騰勝，一手創立兄弟隊以及中職，功不可沒。（圖／台灣棒球名人堂提供）
▲職棒之父洪騰勝，一手創立兄弟隊以及中職，功不可沒。（圖／台灣棒球名人堂提供）
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