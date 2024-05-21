驚！男吹冷氣感染「1病菌」險死　衛福部曝死亡率15%：6類人高危

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台灣2024已有503例退伍軍人病 死亡率15%！已釀86死
事實上，台灣將「退伍軍人病」列為第三類傳染疾病，今年統計至5月16日，本土及境外移入個案累積已有503例、死亡數86人。衛福部指出，退伍軍人菌感染會引起兩種症狀不同之疾病，即退伍軍人病及龐提亞克熱。退伍軍人病會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15％，若有免疫功能障礙者則會更高。龐提亞克熱則不會引起肺炎或死亡。
退伍軍人菌喜藏空調冷卻水塔 5%人會得病：吸菸等6類人高危
而引起退伍軍人症的病原體「退伍軍人菌」在自然界中分布甚廣，在河川、湖泊、沼澤、井水中都曾檢出，而熱水供應系統、空調之冷卻水塔、蒸氣凝結設備也曾發現此種細菌。
衛福部提醒，退伍軍人症流行季節多在夏、秋兩季，據此推測可能與退伍軍人桿菌會在空調系統冷卻水塔中生存、繁殖，並存在於冷卻水塔所產生之水霧，經由大樓之新鮮空氣入口（空氣流通口）進入密閉大樓中，藉由空調系統造成傳播，引發疫情。
大部分的人對退伍軍人菌都有抵抗力，暴露在有退伍軍人菌的環境中，約只有5%的人會得病，包括免疫系統較差的人，如老人、抽菸者，免疫力受抑制者、慢性阻塞性肺病、器官移植病人及使用類固醇治療者都是高危險群。發病初期會有厭食、倦怠、肌肉痛、頭痛等症狀，隨即發高燒，並有乾咳，亦可見腹痛及腹瀉。
由於退伍軍人菌目前缺乏有效疫苗，建議民眾在夏季冷氣使用高峰季前夕，應加強日常生活中水源及冷氣系統的衛生管理，定期消毒是預防該病的關鍵措施。