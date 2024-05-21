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驚！男吹冷氣感染「1病菌」險死　衛福部曝死亡率15%：6類人高危

▲中國一名男子高燒3天不退，就醫檢出感染退伍軍人菌，一度病危。醫師警告，退伍軍人菌可能藏在冷氣機等空調系統中。（示意圖／翻攝空調小教室）
▲中國一名男子高燒3天不退，就醫檢出感染退伍軍人菌，一度病危。醫師警告，退伍軍人菌可能藏在冷氣機等空調系統中。（示意圖／翻攝空調小教室）

記者徐銘穗/綜合報導

你家有定期清洗冷氣機的習慣嗎？中國廣州一名男子近期因高燒3天不退，就醫檢出感染了退伍軍人菌，一度引發肝、腎等多重器官損傷及呼吸衰竭，幸好最終住院40多天後出院。衛福部指出，退伍軍人病致死率15%，而致病原「退伍軍人菌」可能存在於冷氣機等空調系統的冷卻水塔，吸菸等6類抵抗力較差者是高危險族群，若吸入帶菌的氣霧可能染病，應定期清洗與消毒相關設施。

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根據中國媒體《齊魯晚報》報導，該名男子就醫檢查後發現感染退伍軍人菌，肺部已明顯發炎。在治療過程中，男子一度出現心、肝、腎等多重器官損傷及呼吸衰竭，所幸在經過40多天的住院治療，最終康復出院。

台灣2024已有503例退伍軍人病　死亡率15%！已釀86死

事實上，台灣將「退伍軍人病」列為第三類傳染疾病，今年統計至5月16日，本土及境外移入個案累積已有503例、死亡數86人。衛福部指出，退伍軍人菌感染會引起兩種症狀不同之疾病，即退伍軍人病及龐提亞克熱。退伍軍人病會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15％，若有免疫功能障礙者則會更高。龐提亞克熱則不會引起肺炎或死亡。

▲台灣2024年截至目前為止共有503例「退伍軍人病」確診，死亡數為86人。（圖／衛福部官網）
▲台灣2024年截至目前為止共有503例「退伍軍人病」確診，死亡數為86人。（圖／衛福部官網）
退伍軍人菌喜藏空調冷卻水塔　5%人會得病：吸菸等6類人高危

而引起退伍軍人症的病原體「退伍軍人菌」在自然界中分布甚廣，在河川、湖泊、沼澤、井水中都曾檢出，而熱水供應系統、空調之冷卻水塔、蒸氣凝結設備也曾發現此種細菌。

衛福部提醒，退伍軍人症流行季節多在夏、秋兩季，據此推測可能與退伍軍人桿菌會在空調系統冷卻水塔中生存、繁殖，並存在於冷卻水塔所產生之水霧，經由大樓之新鮮空氣入口（空氣流通口）進入密閉大樓中，藉由空調系統造成傳播，引發疫情。

大部分的人對退伍軍人菌都有抵抗力，暴露在有退伍軍人菌的環境中，約只有5%的人會得病，包括免疫系統較差的人，如老人、抽菸者，免疫力受抑制者、慢性阻塞性肺病、器官移植病人及使用類固醇治療者都是高危險群。發病初期會有厭食、倦怠、肌肉痛、頭痛等症狀，隨即發高燒，並有乾咳，亦可見腹痛及腹瀉。

由於退伍軍人菌目前缺乏有效疫苗，建議民眾在夏季冷氣使用高峰季前夕，應加強日常生活中水源及冷氣系統的衛生管理，定期消毒是預防該病的關鍵措施。

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