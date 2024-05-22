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Jaylen Brown無愧98億史上最大約！續命三分救球隊：應該打更好　

▲Jaylen Brown沒愧對史上最大約！末節尾聲三分彈為塞爾提克續命，將比賽逼進延長賽最終為球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jaylen Brown沒愧對史上最大約！末節尾聲三分彈為塞爾提克續命，將比賽逼進延長賽最終為球隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Jaylen Brown沒愧對史上最大約！NBA美國職籃季後賽今（22）日進行東區決賽首戰，波士頓塞爾提克在主場迎戰印地安納溜馬。Jason Tatum砍下全場最高的36分，而「雙探花」組合的另一位Jaylen Brown雖拿下的26分只是全隊第3高，但在末節尾聲砍下關鍵的續命追平三分彈，讓塞爾提克得以在延長賽逆轉以133：128氣走溜馬，系列賽取得1：0領先。Jaylen Brown在賽後受訪時坦言，認為球隊應該要打得更好，不過這仍然是一場可以接受的勝利。

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5年98億合約身價　繳出全方位數據

塞爾提克在2023年和Jaylen Brown續約，簽下了一紙5年3.04億美元（約合98億新台幣）的史上最大合約，引來不少外界質疑的聲音，認為Jaylen Brown雖然是球隊的核心之一，但這樣的價格還是過高。

Jaylen Brown在本場比賽總共20投10中，20投10中，三分外線4投僅1中，但就是在末節讀秒階段的關鍵追平三分彈，成功幫助綠衫軍續命，甚至最後完成逆轉。撇除得分，Jaylen Brown本場還貢獻7籃板、5助攻、3抄截和1阻攻，是相當全方位的數據

攤開Jaylen Brown在首輪、次輪季後賽的表現，面對邁阿密熱火場均可以拿下22.8分、7籃板、2.2助攻，而對上克里夫蘭騎士也有23.4分、6.2籃板、2.8助攻的數據，得分面上穩定，作為球隊二當家絕對是相當合格的表現。不過若要達到史上最大約的身價，還是要能在關鍵時刻跳出砍分，展現球星的價值，正如同本場關鍵的續命三分彈

奪下東決第1勝　考驗正要開始

對於東區決賽的第1戰，賽前外界普遍認為戰力、經驗更加齊全的綠衫軍，面對相隔多年未打入東區冠軍賽的溜馬，應該會展現實力上的壓制，或不至於需要纏鬥到延長賽。也正如Jaylen Brown在賽後受訪時，表示：「我們應該要打得更好，但我還是會接受今晚的勝利。

本賽季東、西區賽程的強弱，在例行賽便能窺知一二，對於去年止步東區決賽的塞爾提克來說，心中唯一的目標應該只有闖入總冠軍賽，先前系列賽面對的邁阿密熱火、克里夫蘭騎士也難以稱之為強敵。Jaylen Brown、Jayson Tatum組成的「雙探花」組合，能否延續到下個賽季，真正的考驗可能現在才正要開始


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