Jaylen Brown無愧98億史上最大約！續命三分救球隊：應該打更好　

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塞爾提克在2023年和Jaylen Brown續約，簽下了一紙5年3.04億美元（約合98億新台幣）的史上最大合約，引來不少外界質疑的聲音，認為Jaylen Brown雖然是球隊的核心之一，但這樣的價格還是過高。
Jaylen Brown在本場比賽總共20投10中，20投10中，三分外線4投僅1中，但就是在末節讀秒階段的關鍵追平三分彈，成功幫助綠衫軍續命，甚至最後完成逆轉。撇除得分，Jaylen Brown本場還貢獻7籃板、5助攻、3抄截和1阻攻，是相當全方位的數據。
攤開Jaylen Brown在首輪、次輪季後賽的表現，面對邁阿密熱火場均可以拿下22.8分、7籃板、2.2助攻，而對上克里夫蘭騎士也有23.4分、6.2籃板、2.8助攻的數據，得分面上穩定，作為球隊二當家絕對是相當合格的表現。不過若要達到史上最大約的身價，還是要能在關鍵時刻跳出砍分，展現球星的價值，正如同本場關鍵的續命三分彈。
奪下東決第1勝 考驗正要開始
對於東區決賽的第1戰，賽前外界普遍認為戰力、經驗更加齊全的綠衫軍，面對相隔多年未打入東區冠軍賽的溜馬，應該會展現實力上的壓制，或不至於需要纏鬥到延長賽。也正如Jaylen Brown在賽後受訪時，表示：「我們應該要打得更好，但我還是會接受今晚的勝利。」
本賽季東、西區賽程的強弱，在例行賽便能窺知一二，對於去年止步東區決賽的塞爾提克來說，心中唯一的目標應該只有闖入總冠軍賽，先前系列賽面對的邁阿密熱火、克里夫蘭騎士也難以稱之為強敵。Jaylen Brown、Jayson Tatum組成的「雙探花」組合，能否延續到下個賽季，真正的考驗可能現在才正要開始。
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