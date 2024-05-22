塞爾提克133:128延長賽險勝溜馬！Brown三分續命　Tatum連拿5分KO

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首節塞爾提克開局就打出一波12比0的攻勢，反觀溜馬直到開賽4分鐘後，才靠Pascal Siakam投進第一球，溜馬也隨即展開反撲，替補上場的Obi Toppin在首節拿下11分，幫助溜馬穩住局面，首節打完塞爾提克34:31領先溜馬。
第二節溜馬回神，Myles Turner單節砍進兩顆三分球，拿下12分，Aaron Nesmith也跳出來拿下8分，加上Tyrese Haliburton在第二節讀秒階段砍進半場大號三分，半場結束溜馬64:64追平塞爾提克。
第三節Tyrese Haliburton開局連拿5分，但隨後塞爾提克防守加壓，加上進攻火力依舊維持，一度將比分拉開至13分差，但溜馬靠著團隊戰力追分，T.J. McConnell單節貢獻6分，Aaron Nesmith砍進三分球後，將比分縮小到僅4分差，讀秒階段Tyrese Haliburton在被完全守死的情況下砍進壓哨球，第三節打完溜馬追到93:94以1分落後。
關鍵第四節溜馬自亂陣腳 Brown砍進追平三分
第四節溜馬持續緊咬比分，雙方差距都不超過3波球權，末節剩下4分鐘時，靠著Myles Turner和Pascal Siakam兩人連拿7分，幫助溜馬將比分反超為108:104，塞爾提克靠著Al Hoford和Derrick White的三分球緊咬比分，塞爾提克在讀秒階段Jaylen Brown砍進追平三分，幫助塞爾提克將比賽進入延長賽。
延長賽Tyrese Haliburton率先砍進三分球，隨後三分線出手造成Jason Tatum犯規，Tyrese Haliburton三罰全進，幫助溜馬取得領先，但隨後Jason Tatum先完成一波三分打後，再投進一顆三分球，將比分拉開至5分差，隨後溜馬發生失誤，Derrick White完成關鍵上籃，終場塞爾提克以133:128擊敗溜馬。
Jaylen Brown此役20投10中砍下26分，包含關鍵的續命三分，Jason Tatum26投12中拿下36分，Tyrese Haliburton17投8中拿25分，Myles Turner13投9中，三分球4投3中拿下23分。
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