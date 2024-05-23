浴室打掉重做！YouTuber 6位數改造10坪中古套房　一票驚豔：值得

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25年小套房浴室改最多 占總裝潢費逾1/3
海海日前再於YouTube頻道「海海人生」，分享10坪小套房裝潢經驗，將老舊的浴室整個敲掉重做，不只浴室門改成滑門，浴缸改乾濕分離，還敲掉玄關側與客廳側牆面，調整浴室空間，且因浴室沒有開窗而加裝抽風機，是全室裝潢更動最多的地方，光浴室裝潢費就要26~27萬元，占總裝潢費的1/3以上。
雖然室內空間不大，但近門口的廚房區仍裝了IH爐與抽油煙機，流理臺也裝了可10段控溫的淨水器。海海分享，以4格櫃做為客廳與臥室空間區隔，捨棄原先做拉門的原因是拉門要價7~8萬元，而且評估後發現會影響貓咪出入與冷氣流通，不太會有關上需求，因而作罷。
至於當初讓海海一眼就決定要買的「台北101景觀陽台」，也是改造重點，他將原本放地上的冷氣室外機改架高在上方，不會擋住視野與動線，也更換了白色系鋁門裝與調光廉，因陽台不適合晾衣而購入洗脫烘洗衣機，並將陽台另側的小角落，曾用層架做成了儲藏空間，並用布廉遮蓋，將空間效益發揮至極致。
海海分享，10坪套房總計裝潢花了76萬7516元，再加上家具家電的話，總價超過百萬元，幸好仍在當初設想的預算之中。不少粉絲大讚海海新家裝潢後超有質感，認為76萬元花的值得，整體看起來很舒服。
■本文經「海海人生」YouTube頻道授權引用。原始出處：10坪新家開箱 Room Tour！中古套房裝潢費用公開！小坪數裝潢室內設計分享！