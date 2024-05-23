28歲OL「不到40K」卻買房！嗆：大不了賣掉還是賺翻　兩派吵翻了

浴室打掉重做！YouTuber 6位數改造10坪中古套房　一票驚豔：值得

▲YouTuber「海海」日前分享10坪中古小套房改造，包括浴室打掉重做、地板、系統櫃等，不含家電家具裝潢費用超過76萬元。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）
▲YouTuber「海海」日前分享10坪中古小套房改造，包括浴室打掉重做、地板、系統櫃等，不含家電家具裝潢費用超過76萬元。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）

記者徐銘穗/綜合報導

高房價時代，房子愈買愈小，中古小套房裝潢得花多少錢？一名YouTuber分享以新青安貸款40年購入的千萬中古小套房裝潢經驗，室內約10坪大空間改造，包括浴室打掉重做、地板、系統櫃與管線重拉等，不含家電家具，裝潢費用超過76萬元，光是浴室就占了26~27萬元，但一票粉絲都對改造後裝潢感到驚豔，大讚：「值得！」

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夾娃娃台主YouTuber「海海」擁有1.92萬訂閱，繼年初分享用新青安貸款40年，買下位在新北中和、屋齡25年的中古小套房，權狀17坪、室內實坪10坪，成交價1030萬元，每坪單價約60萬元。精算寬限期月繳1萬2000元，比租金2萬還省8000元，直呼：「租不如買！」引發討論。

25年小套房浴室改最多　占總裝潢費逾1/3

海海日前再於YouTube頻道「海海人生」，分享10坪小套房裝潢經驗，將老舊的浴室整個敲掉重做，不只浴室門改成滑門，浴缸改乾濕分離，還敲掉玄關側與客廳側牆面，調整浴室空間，且因浴室沒有開窗而加裝抽風機，是全室裝潢更動最多的地方，光浴室裝潢費就要26~27萬元，占總裝潢費的1/3以上。

▲浴室改為乾濕分離設計。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）
▲浴室改為乾濕分離設計，也加裝抽風機。（圖／YouTube頻道「海海人生」授權）
雖然室內空間不大，但近門口的廚房區仍裝了IH爐與抽油煙機，流理臺也裝了可10段控溫的淨水器。海海分享，以4格櫃做為客廳與臥室空間區隔，捨棄原先做拉門的原因是拉門要價7~8萬元，而且評估後發現會影響貓咪出入與冷氣流通，不太會有關上需求，因而作罷。

至於當初讓海海一眼就決定要買的「台北101景觀陽台」，也是改造重點，他將原本放地上的冷氣室外機改架高在上方，不會擋住視野與動線，也更換了白色系鋁門裝與調光廉，因陽台不適合晾衣而購入洗脫烘洗衣機，並將陽台另側的小角落，曾用層架做成了儲藏空間，並用布廉遮蓋，將空間效益發揮至極致。

海海分享，10坪套房總計裝潢花了76萬7516元，再加上家具家電的話，總價超過百萬元，幸好仍在當初設想的預算之中。不少粉絲大讚海海新家裝潢後超有質感，認為76萬元花的值得，整體看起來很舒服。

■本文經「海海人生」YouTube頻道授權引用。原始出處：10坪新家開箱 Room Tour！中古套房裝潢費用公開！小坪數裝潢室內設計分享！

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