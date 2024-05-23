中捷砍人案「10大英雄」曝！合作壓制3刀男　傘哥打錯人眾幫補血

3大披薩199之亂！必勝客、拿坡里優惠拚買一送一　達美樂加抽機票

▲3大披薩必勝客、達美樂、拿坡里大披薩都「只要199元」優惠！拿坡里還有5塊炸雞桶也是199元，還再拚8塊酷滋炸雞桶「買一送一」，而吃達美樂199元披薩加碼抽獎「夏威夷雙人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲3大披薩必勝客、達美樂、拿坡里大披薩都「只要199元」優惠！拿坡里還有5塊炸雞桶也是199元，還再拚8塊酷滋炸雞桶「買一送一」，而吃達美樂199元披薩加碼抽獎「夏威夷雙人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

不可能3大披薩業者都狂殺破盤優惠吧！必勝客、達美樂、拿坡里3家披薩，現在通通只要199元，必勝客有多達6種口味做優惠，拿坡里則是不分大披薩、5塊炸雞桶都是199元，再拚8塊酷滋炸雞桶「買一送一」，而吃達美樂199元披薩還能加碼抽獎「夏威夷雙人來回機票」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌必勝客：平日外帶8款「大披薩199元」起
必勝客即日起至5月31日，驚喜回歸平日外帶「大披薩199元」優惠！平日到全台必勝客門市外帶，單點13吋6款大披薩，爽吃夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮都只要199元；而點選全新海陸總動員、火辣墨西哥肉肉2款口味則需加價40元升級，也能以划算239元嚐鮮。

最後一週假日5月25日、5月26日，還有全台必勝客門市「週末外帶單點大披薩半價」優惠，13吋大披薩夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員、火辣墨西哥肉肉共8款口味都只要半價，划算吃起來。

▲必勝客最近也有隱藏代碼瘋傳，只要輸入「13763」就可用199元買到2個個人披薩以及2杯飲料或玉米濃湯。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客平日外帶8款「大披薩199元」吃到5月31日。（圖／記者蕭涵云攝）
📌達美樂：199元爽吃「金鑽鳳梨夏威夷披薩」
達美樂即日起至5月26日，爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！官方粉專還加碼抽獎活動，有機會抽中「夏威夷 雙人來回機票」（價值約80000元）；官方LINE則有「天天抽免費披薩」好康，只要加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有機會抽中「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。

▲5月報稅季省荷包優惠！達美樂「金鑽夏威夷大披薩」外帶下殺199元，還加送1.25L大瓶可樂，直營門市限定平假日都爽吃。必勝客「買一送一」買海鮮紙包麵送個人披薩也199元一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂「金鑽夏威夷大披薩」外帶下殺199元！官方粉專還加碼抽獎活動，有機會抽中「夏威夷 雙人來回機票」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里殺紅眼！任選口味「大披薩只要199元」！炸雞桶「買一送一」
「拿坡里披薩・炸雞」2024年中慶，今5月23日至6月5日連續14天，外帶或內用「大披薩口味任選」特價只要199元（原價369元）；外帶或內用「5塊炸雞特價也199元」（原價290元）。5月23日至5月24日首二日還加碼，拿出身分證件只要姓名對中「拿、坡、里」任1字，到門市消費任一大披薩或炸雞，加價1元爽喝「可口可樂1250ml乙瓶」。

而拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，吃得到新鮮炸製的香脆微辣滋味，換算下來等於爽吃炸雞「買8送8」！每塊炸雞只要25元有夠划算。

▲拿坡里除了「大披薩只要199元」任選口味！連炸雞桶還有「買8送8」。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里除了「大披薩只要199元」任選口味！連炸雞還「買8送8」。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里殺紅眼！大披薩199元任選　炸雞桶「買一送一」：每塊25元

5月報稅季加碼！必勝客、達美樂大披薩199元　拿坡里炸雞買一送一

520星巴克、清心福全買一送一！五桐號、珍煮丹共9家半價優惠爽喝

清心福全又「買一送一」！永和人喝起來　CoCo珍奶「第二杯10元」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代