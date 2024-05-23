3大披薩199之亂！必勝客、拿坡里優惠拚買一送一　達美樂加抽機票

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必勝客即日起至5月31日，驚喜回歸平日外帶「大披薩199元」優惠！平日到全台必勝客門市外帶，單點13吋6款大披薩，爽吃夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮都只要199元；而點選全新海陸總動員、火辣墨西哥肉肉2款口味則需加價40元升級，也能以划算239元嚐鮮。
最後一週假日5月25日、5月26日，還有全台必勝客門市「週末外帶單點大披薩半價」優惠，13吋大披薩夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員、火辣墨西哥肉肉共8款口味都只要半價，划算吃起來。
📌達美樂：199元爽吃「金鑽鳳梨夏威夷披薩」
達美樂即日起至5月26日，爽吃台農17號金鑽鳳梨搭配台畜高崎火腿、100%天然莫札瑞拉起司的鹹香甘甜滋味，外帶全新升級「金鑽鳳梨夏威夷披薩」下殺199元！官方粉專還加碼抽獎活動，有機會抽中「夏威夷 雙人來回機票」（價值約80000元）；官方LINE則有「天天抽免費披薩」好康，只要加入達美樂LINE好友，即日起至5月26日每天都有機會抽中「免費吃金鑽夏威夷大披薩」。
📌拿坡里殺紅眼！任選口味「大披薩只要199元」！炸雞桶「買一送一」
「拿坡里披薩・炸雞」2024年中慶，今5月23日至6月5日連續14天，外帶或內用「大披薩口味任選」特價只要199元（原價369元）；外帶或內用「5塊炸雞特價也199元」（原價290元）。5月23日至5月24日首二日還加碼，拿出身分證件只要姓名對中「拿、坡、里」任1字，到門市消費任一大披薩或炸雞，加價1元爽喝「可口可樂1250ml乙瓶」。
而拿坡里炸雞專賣店即日起至6月5日，8塊酷滋炸雞桶也有「買一送一」399元優惠（原價800元），每桶包含6塊滋汁腿排＋2隻酷樂雞腿，